 Avrupa’da çocuklar koronaya karşı aşılanmaya başladı | Avrupa | DW | 15.12.2021

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Avrupa

Avrupa’da çocuklar koronaya karşı aşılanmaya başladı

Çok sayıda AB ülkesinde bugünden itibaren 5-11 yaşları arasındaki çocuklar koronaya karşı aşılanmaya başladı. Bazı ülkelerde aşı kuyruklarının oluştuğu görüldü.

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Birçok AB ülkesindesinde Çarşamba gününden itibaren 5 ile 11 yaş arasındaki çocuklar koronaya karşı aşılanmaya başladı. Almanya ile birlikte İspanya, Yunanistan ve Macaristan'da çocuklara bugünden itibaren aşı yapılabilecek. Hollanda'da ise Noel tatilinde çocuklar için aşı randevuları verilmeye başlanacak. İtalya, Portekiz, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs ve Baltık ülkelerinde ise çocuk aşıları önümüzdeki günlerde başlayacak. Danimarka ve Avusturya'nın bazı bölgelerinde ise söz konusu yaş grubundaki çocuklar Kasım ayından bu yana koronaya karşı aşılanıyor. 

Aşılama işlemlerinin başladığı ülkelerde çocuklarını aşılatmak için doktor muayenehanelerine giden ailelerin uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Yunanistan'da Eğitim Bakanı Niki Kerameus bu sabah oğlunu Atina'daki bir aşı merkezine getirerek aşılattı. Yunanistan'da çocuklarını aşılatmak isteyen 30 binden fazla ebeveynin randevu başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İspanya'da tanıtım kampanyası başlatıldı

İspanya'da ise hükümet, enfeksiyonun çocuklar aracılığıyla yayılmasını önlemek amacıyla çocukların aşılatılması çağrısında bulunulan bir tanıtım kampanyası başlattı. İspanya'da yapılan bir araştırmaya göre, İspanyol ebeveynlerin yüzde 74'ü 5 ile 11 yaşındaki çocuklarını koronavirüse karşı aşılamayı planlıyor.

Hollanda'da ise çocukların aşılama işlemlerine omikron varyantının ülkede hızla yayılması nedeniyle Noel tatilinde başlanmasına karar verildi. Ülkede restoranlar, barlar ve mağazaların çoğu Ocak ayı ortasına kadar saat 17.00'de kapanacak. İnsanlar evlerinde en fazla dört misafir ağırlayabilecekler.

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Çocukları Covid’e karşı aşılatmalı mıyız?

Bu arada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Omicron varyantının Ocak ayında AB'de baskın varyant haline gelmesinin beklendiğini söylemişti.

AFP/TY,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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