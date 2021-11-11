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Avrupa

Belarusian President Alexander Lukashenko attends an annual press conference in Minsk, Belarus, Monday, Aug. 9, 2021. Belarus' authoritarian leader on Monday charged that the opposition was plotting a coup in the runup to last year's presidential election that triggered a monthslong wave of mass protests. President Alexander Lukashenko held his annual press conference on Monday, the one-year anniversary of the vote that handed him a sixth term in office but was denounced by the opposition and the West as rigged. (Pavel Orlovsky/BelTA photo via AP)

Lukaşenko'dan AB'ye "gazı kesme" tehdidi 11.11.2021

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.
Titel: Waldbrände in Bosnien Schlagworte: Waldbrände, Bosnien, Wann wurde das Bild gemacht?: 2021 Wo wurde das Bild aufgenommen? Bosnien und Herzegowina Copyright: Klix.ba Klix.ba ist DW Partner Bildbeschreibung (Bild: Dodik) Milorad Dodik, Mitglied des dreiköpfigen Staatspräsidiums (Bosnien und Herzegowina) Bildbeschreibung: (Eufor, Feuer,Feuer2) Im Süden Bosniens brachen nach Behördenangaben zuletzt rund ein Dutzend Waldbrände aus, vor allem in den Regionen Mostar und Konjic. Wie das Sicherheitsministerium mitteilte, kämpften bei Mostar neben Feuerwehrleuten auch örtliche Jagdvereine und Anwohner gegen die Flammen. via Mehmed Smajic

Bosnalı Sırp lider: Barışı Sırp Cumhuriyeti için feda etmeye hazır değilim 11.11.2021

Bosna Hersek’te ayrılıkçı bir çizgi izleyen Sırp lider Milorad Dodik, hiçbir siyasi amacın Bosna Hersek’teki barıştan değerli olmadığını söyledi.
FILE - In this photo provided by the Turkish Defense Ministry on Aug 10, 2020, Turkey's research vessel, Oruc Reis, in red and white, is surrounded by Turkish navy vessels as it was heading in the west of Antalya on the Mediterranean, Turkey, Monday, . Greece says it will conduct a navy and air force exercise in an area of the eastern Mediterranean where Turkey is prospecting for oil and gas in an area as the neighboring countries remain locked in a dispute over offshore energy rights. (Turkish Defense Ministry via AP, Pool) |

AB Türkiye’ye yaptırımları uzattı 11.11.2021

Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.

GRODNO REGION, BELARUS - NOVEMBER 10, 2021: Migrants are seen at a tent camp on the Belarusian-Polish border. According to the Polish Border Guard, several thousand migrants have been approaching the Polish border since November 8, 2021. Since the start of 2021, over 30 thousand migrants have attempted to cross the Belarusian-Polish border. Poland has declared a state of emergency in the regions bordering Belarus. Belarus State Border Committee/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117662

AB'nin gizli belgesinde Belarus ayrıntıları 11.11.2021

AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.
20.09.2021 Josep Borrell holds a press conference after a meeting of E.U. Foreign Ministers on the sidelines of the 76th Session of the U.N. General Assembly, in New York, U.S., September 20, 2021. REUTERS/David 'Dee' Delgado

AB krize müdahale gücü somutlaşıyor 10.11.2021

Avrupa Birliği'nde krizlere müdahale gücü oluşturma planı somutlaşıyor. Hazırlanan taslağa göre 5 bin askerden oluşan birlik hava ve deniz gücüyle de desteklenecek.
Migrants gather near a barbed wire fence in an attempt to cross the border with Poland in the Grodno region, Belarus November 8, 2021. Leonid Scheglov/BelTA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE. MANDATORY CREDIT.

Yeni göçmen rotası: Belarus krizi Türkiye'ye sıçrar mı? 10.11.2021

Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinde Türkiye'nin de transit ülke olarak adı geçerken THY iddiaları yalanladı. Peki AB'nin yaptırım kartını çıkardığı bu krize Türkiye'nin de dahil olma ihtimali var mı?

A picture taken on November 8, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland on November 8 said hundreds of migrants in Belarus were descending on its border aiming to force their way into the EU member in what NATO slammed as a deliberate tactic by Minsk. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Rusya'dan AB'ye: Türkiye gibi Belarus'a da yardım edin 10.11.2021

Polonya Belarus'tan gelen sığınmacı dalgasından Putin'i sorumlu tutarken, Rusya'dan "Türkiye'ye yardım ediyorsunuz Belarus'a da edin" mesajı geldi. AB, menşe ve transit ülkelere yaptırımlar üzerinde çalışıyor.
12/10/2021 French President Emmanuel Macron speaks during the presentation of France 2030 investment plan at the Elysee Palace in Paris, Tuesday Oct. 12, 2021.French President Emmanuel Macron details the priority sectors of the France 2030 plan to bring out the champions of tomorrow. Behind reads: Reinvent nuclear energy. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Macron: Nükleer enerjiye yatırım yapacağız 10.11.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer enerji alanında yatırımlar yapacağını bir kez daha dile getirdi. Macron, bunun karbondioksit salınımını azaltmak için de gerekli olduğunu ifade etti.

FILE PHOTO: Iraqi migrants talk to NGO Grupa Granica's representatives as they are surrounded by border guards and police officers after they crossed the Belarusian-Polish border during the ongoing migrant crisis, in Hajnowka, Poland October 14, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Irak’tan Belarus’a: Sığınmacılar Avrupa’ya nasıl geliyor? 09.11.2021

Tehlikeler ve risklerle dolu olsa da çok sayıda sığınmacı kaderlerini yerel insan kaçakçılığı şebekelerinin eline bırakıp yola düşüyor. Irak'tan Avrupa Birliği'ne Belarus üzerinden nasıl geliniyor?
FILE - In this Sunday, Sept. 10, 2017 file photo, migrants from Syria walk towards a refugee camp at Kokkinotrimithia, outside of the capital Nicosia, in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus' interior ministry says on Monday, Oct. 23, 2017, larger European Union member states should take on a fairer share of the burden by accepting more migrants for resettlement from other partners on the bloc's fringes that first receive them. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

Güney Kıbrıs'ta sığınmacı akını endişesi 09.11.2021

Güney Kıbrıs, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs yoluyla sığınmacı geçişlerinin arttığı uyarısı yaparak önlemlerin artırılacağını açıkladı. Rum yönetimi sınıra elektronik gözlem sistemi kurmak için İsrail ile anlaşma imzalamıştı.
BELARUS - NOVEMBER 8, 2021: Migrants carry their bags on the Belarusian-Polish border. Nearly 1,000 refugees were heading towards the Polish border in the morning of November 8, 2021. The foreigners intend to exercise their right to apply for a refugee status in an EU country. Poland s troops in the border regions were put on full alert. Leonid Shcheglov/BelTA/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS117277

Polonya'da sığınmacı krizi: Sınır kapatıldı 09.11.2021

Polonya'ya Belarus üzerinden dün gerçekleşen sığınmacı akını sonrasında Varşova yönetimi Kuznica sınır noktasını geçişlere kapattı. AB, NATO ve ABD Belarus yönetimini sığınmacıları maşa olarak kullanmakla suçladı.
Bosnien und Herzegowina Mostar Foto: DW/Dragoslav Dedovic, August 2019 Mostar Alte Brücke

ABD'nin Bosna Hersek Özel Temsilcisinden "savaş olmayacak" güvencesi 08.11.2021

ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Bosna Hersek'te Boşnak, Sırp ve Hırvat liderlerle görüştü. Escobar "Üzerinde anlaştığımız en önemli şey bir savaş olmayacağı" dedi.
Syrian migrants sit under rescue blankets to protect against the rain in the forest near Hajnowka, Poland, during a joint rescue operation of activists from the Grupa Granica (Border Group) and volounteers from Medycy na Granicy (Medics on the Border), on October 23, 2021. - Thousands of migrants, mostly from the Middle East have crossed or tried to cross from Belarus since the summer. The EU believes the Belarusian regime is deliberately sending the migrants over in retaliation against EU sanctions. - TO GO WITH AFP STORY by Anna Maria JAKUBEK (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) / TO GO WITH AFP STORY by Anna Maria JAKUBEK (Photo by WOJTEK RADWANSKI/AFP via Getty Images)

Sığınmacı kitlesi Belarus-Polonya sınırını geçmeye çalışıyor 08.11.2021

Belarus'tan Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçen sığınmacı kitlesi sınırı geçmek için girişimde bulundu. Polonya'nın sığınmacı geçişine engel olmak için sınıra konuşlandırdığı asker sayısı 12 bini geçti.
French President Emmanuel Macron (C), flanked by Elysee senior security officer Alexandre Benalla (L), shakes hands with people after he voting in Le Touquet, northern France, during the second round of the French parliamentary elections (elections legislatives in French), on June 18, 2017. (Photo by CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / POOL / AFP) (Photo credit should read CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP/Getty Images)

Macron'un gösterici döven eski korumasına 3 yıl hapis 05.11.2021

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eski koruması Benalla göstericilere şiddet uygulamak, ruhsatsız tabanca taşımak ve belgede tahrifat suçlarından 3 yıl hapse mahkum edildi.
Migrants on a wooden boat wait to be rescued by German NGO search and rescue ship Sea-Eye 4 during a search and rescue (SAR) operation in the Mediterranean Sea, November 3, 2021. Picture taken November 3, 2021. Hugo Le Beller/Sea-Eye/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

İki yardım gemisi yüzlerce sığınmacıyla deniz ortasında kaldı 05.11.2021

"Sea Eye 4" ve "Ocean Viking" adlı iki yardım gemisi, Akdeniz'de kurtardıkları bini aşkın sığınmacıyı karaya çıkaracak liman arıyor. Kurtarılanlar arasında yüzlerce çocuk da bulunuyor.
FILE PHOTO: FILE PHOTO: An experimental COVID-19 treatment pill called molnupiravir being developed by Merck & Co Inc and Ridgeback Biotherapeutics LP, is seen in this undated handout photo released by Merck & Co Inc and obtained by Reuters May 17, 2021. Merck & Co Inc/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. THIS IMAGE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY, AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY/File Photo

İngiltere Covid-19 ilacının kullanımına izin verdi 04.11.2021

İngiltere Covid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen antiviral Molnupiravir adlı ilacın kullanımına izin verdi.

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