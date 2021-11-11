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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Avrupa Birliği'ne doğal gaz sevkiyatını kesme tehdidinde bulundu. Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizi nedeniyle Merkel ile Putin ikinci kez telefon görüşmesi yaptı.
Bosna Hersek’te ayrılıkçı bir çizgi izleyen Sırp lider Milorad Dodik, hiçbir siyasi amacın Bosna Hersek’teki barıştan değerli olmadığını söyledi.
Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları bir yıl daha uzatma kararı aldı.
AB'de Belarus kaynaklı sığınmacı gerilimi sürerken AB Komisyonu'nun gizli belgesinde insan kaçakçılığının işleyişi ile ilgili ayrıntılara yer verildi. Belgede Belavia-THY iş birliğine de değiniliyor.
Avrupa Birliği'nde krizlere müdahale gücü oluşturma planı somutlaşıyor. Hazırlanan taslağa göre 5 bin askerden oluşan birlik hava ve deniz gücüyle de desteklenecek.
Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinde Türkiye'nin de transit ülke olarak adı geçerken THY iddiaları yalanladı. Peki AB'nin yaptırım kartını çıkardığı bu krize Türkiye'nin de dahil olma ihtimali var mı?
Polonya Belarus'tan gelen sığınmacı dalgasından Putin'i sorumlu tutarken, Rusya'dan "Türkiye'ye yardım ediyorsunuz Belarus'a da edin" mesajı geldi. AB, menşe ve transit ülkelere yaptırımlar üzerinde çalışıyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer enerji alanında yatırımlar yapacağını bir kez daha dile getirdi. Macron, bunun karbondioksit salınımını azaltmak için de gerekli olduğunu ifade etti.
Tehlikeler ve risklerle dolu olsa da çok sayıda sığınmacı kaderlerini yerel insan kaçakçılığı şebekelerinin eline bırakıp yola düşüyor. Irak'tan Avrupa Birliği'ne Belarus üzerinden nasıl geliniyor?
Güney Kıbrıs, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs yoluyla sığınmacı geçişlerinin arttığı uyarısı yaparak önlemlerin artırılacağını açıkladı. Rum yönetimi sınıra elektronik gözlem sistemi kurmak için İsrail ile anlaşma imzalamıştı.
Polonya'ya Belarus üzerinden dün gerçekleşen sığınmacı akını sonrasında Varşova yönetimi Kuznica sınır noktasını geçişlere kapattı. AB, NATO ve ABD Belarus yönetimini sığınmacıları maşa olarak kullanmakla suçladı.
ABD Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Bosna Hersek'te Boşnak, Sırp ve Hırvat liderlerle görüştü. Escobar "Üzerinde anlaştığımız en önemli şey bir savaş olmayacağı" dedi.
Belarus'tan Polonya sınırına doğru yürüyüşe geçen sığınmacı kitlesi sınırı geçmek için girişimde bulundu. Polonya'nın sığınmacı geçişine engel olmak için sınıra konuşlandırdığı asker sayısı 12 bini geçti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eski koruması Benalla göstericilere şiddet uygulamak, ruhsatsız tabanca taşımak ve belgede tahrifat suçlarından 3 yıl hapse mahkum edildi.
"Sea Eye 4" ve "Ocean Viking" adlı iki yardım gemisi, Akdeniz'de kurtardıkları bini aşkın sığınmacıyı karaya çıkaracak liman arıyor. Kurtarılanlar arasında yüzlerce çocuk da bulunuyor.
İngiltere Covid-19 hastalığının tedavisi için geliştirilen antiviral Molnupiravir adlı ilacın kullanımına izin verdi.
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