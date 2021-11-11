Macron: Nükleer enerjiye yatırım yapacağız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin nükleer enerji alanında yatırımlar yapacağını bir kez daha dile getirdi. Macron, bunun karbondioksit salınımını azaltmak için de gerekli olduğunu ifade etti.