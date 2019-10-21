 Avrupa Yatırım Bankası Türkiye′ye kredileri kesti | EKONOMİ | DW | 22.10.2019

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EKONOMİ

Avrupa Yatırım Bankası Türkiye'ye kredileri kesti

Alman basınında yer alan habere göre Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye ile yapılması planlanan yeni kredilerin büyük bir bölümünü askıya aldı.

Avrupa Yatırım Bankası

Avrupa Yatırım Bankası

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung'un (FAZ) kurum içi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Avrupa Yatırım Yatırım Bankası (AYB), Türkiye ile planlanan yeni kredilerin neredeyse tamamını askıya aldı. Haberde kurum içi yetkililerin "Türk siyaseti değişmediği sürece sıfıra doğru gidiyoruz" ifadesine yer verildi.

AYB'nin bu yıl içinde Türkiye ile bağlantılı kredilerde hiçbir olumlu karar almadığının aktarıldığı haberde, Mayıs ayında sadece daha önce izni verilen 67 milyon euroluk bir kanalizasyon projesine imza atıldığı belirtildi.

Haberde AYB'nin normal koşullarda Türkiye'ye farklı projeler için yılda ortalama 1,5 milyar euro kredi aktardığı, hatta 2016 yılında bu rakamın 2,2 milyar euroya çıktığı, ancak bu yıl ise Türkiye için 100 milyon eurodan az kredi beklendiği vurgulandı.

AYB'nin aslında Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra Türk hükümetinin OHAL sırasındaki baskıcı politikaları nedeniyle Türkiye'ye kredi desteğini kıstığı belirtilen haberde, Türkiye'ye 2017 yılında 500 milyon euro, 2018 yılında da yaklaşık 390 milyon euro kredi verildiği kaydedildi.

Avrupa'da ekonomik yaptırım talepleri

Avrupa ülkelerinde Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyon nedeniyle Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım uygulanması yönünde talepler var. FAZ'in haberinde Hollanda parlamentosunun hükümetten Avrupa Birliği düzleminde Türkiye'ye karşı ekonomik yaptırım uygulanması için çağrıda bulunduğuna işaret edilerek alınan parlamento kararında Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'ye hiçbir kredi vermemesi talep edildiğine de dikkat çekildi.

Almanya'da da 2017 yılında olduğu gibi Türkiye ile iş yapan Alman şirketlerine güvence olarak verilen Hermes kredilerinin kesilmesi tartışılıyor. Hermes kredileri, Alman hükümeti tarafından ülke dışında ticaret yapan Alman şirketlerine güvence amaçlı sağlanıyor.

Reuters,FAZ/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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