Avrupa ve ABD arasında Fransa krizi

Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile Hint-Pasifik bölgesinde savunma alanında yeni bir ittifak oluşturmasının ardından Fransa ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal etmesiyle başlayan kriz sürüyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) Fransa'ya destek veren açıklamalar gelirken, ABD krizi yatıştırmak için çaba gösteriyor.

Avustralya'nın ABD'den nükleer denizaltı satın alabilmek için Fransa ile olan anlaşmasını feshetmesi konusunda açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD yönetimini vefasızlıkla suçladı.

New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Michel, "Müttefikler için temel ilkeler şeffaflık ve güvendir ve bunlar birbirinden ayrılmaz. Ve şimdi ne gözlemliyoruz? Şeffaflık ve vefanın olmadığını gözlemliyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupalıların bu tutumun arkasında yatan nedenleri anlamaya ihtiyacı olduğunu belirten Michel, bu hamlenin Avrupa'nın kendi savunma kapasitesini oluşturma çabalarını artıracağını ifade etti. Bunun müttefiklere yönelik bir adım olmayacağını kaydeden Michel, "Ama bizim daha güçlü ve sağlam olmamız, müttefiklerimizin de daha güçlü olacağı anlamına gelir" şekilde konuştu. Michel, selefi Donald Trump'ın ardından ittifakları güçlendirme sözü veren Joe Biden yönetiminden duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.

Von der Leyen: Kabul edilemez

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da denizaltı geriliminde ABD, Avustralya ve İngiltere'nin Fransa'ya yönelik tutumunu "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Amerikan CNN televizyonuna konuşan von der Leyen "Yanıtlanmayı bekleyen birçok açık soru var" dedi. AB Komisyonu Başkanı, "Neyin, neden olduğunu bilmek istiyoruz" dedi.

ABD, İngiltere ve Avustralya geçen hafta Hint-Pasifik bölgesinde yeni bir güvenlik ittifakı oluşturduklarını açıklamıştı. Avustralya'nın nükleer denizaltılarla donatılmasını öngören ittifak nedeniyle Canberra'nın Fransa ile 2016 yılında imzaladığı 56 milyar euroluk denizaltı anlaşmasını feshetmesi, Paris'in tepkisine yol açmıştı. Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Washington ve Canberra’daki büyükelçilerini istişareler için geri çağırdıklarını duyurmuştu.

ABD'den krizi yumuşatma girişimi

ABD ise Fransa ile yaşanan krizi yatıştırmak için çaba harcıyor. ABD hükümetinden üst düzey bir yetkili, Başkan Joe Biden'ın bundan sonra izleyeceği tutum ve Fransa ile olan ittifakına vurgu yapmak için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu söyledi.

ABD'li yetkili, "Başkan, Hint-Pasifik bölgesinde ve dünya genelinde Fransa ile sıkı iş birliği yapmak istediğine dair niyetini ifade etmek istiyor" şeklinde konuştu. ABD'li yetkilinin verdiği bilgilere göre, görüşmede iş birliği için somut adımların atılması da gündeme gelecek. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki ise Biden ve Macron arasında öngörülen telefon görüşmesinin tarihinin henüz belli olmadığı bilgisini verdi.

AFP,dpa/JD,BK

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