Avrupa silah sanayii ABD’ye bağımlılığını azaltıyor

Avrupa silah sanayinin önde gelen şirketlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) daha bağımsız üretim yapmak konusundaki girişimler artıyor. Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesinin bir haberine göre şirketler, gelecekte üretecekleri silah ve teçhizatlarda mümkün olduğunca ABD teknolojisi kullanmamayı planlıyor. Bu amaçla ilk etapta, bundan sonra üretilecek olan helikopterler, Alman ordusunun yeni tip piyade tüfekleri ve 2040 yılında uçması planlanan, Almanya-Fransa-İspanya ortak projesi FCAS (Future Combat Air System) savaş uçakları tamamen ABD teknolojisi kullanılmaksızın üretilecek. Gazete, şirketlerin aldığı bu kararla, hassas bilgileri koruma altına almayı amaçladıklarını bildirdi.

Söz konusu kararın arka planında ise ABD'nin yararlandığı ITAR (Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemesi) var. ABD'nin, bu düzenlemeye göre, teknolojisinin kullanıldığı tüm silah ve teçhizatlar üzerinde kontrol yetkisi bulunuyor ve istediği takdirde söz konusu silahların ihracatını veto edebiliyor.

"Silah satışında daha özgür olacağız"

Fransa silah sanayinin önde gelen şirketlerinden Safran'ın, helikopter motorları satış sorumlusu Florent Chauvancy, Avrupa'nın alınan bu kararla kime silah satacağı konusunda daha özgür olacağını ifade etti. Chauvancy, "Yüzde yüz Avrupalı ürünlerin bir diğer avantajı da, fabrikalardaki verilerin Avrupa içinde kalması ve Avrupa dışındaki ülkelerin eline geçmemesi" dedi. Fransız Safran ile Alman şanzıman üreticisi ZF Friedrichshafen, askeri İHA'larda (insansız hava aracı) kullanılabilecek motor üretimi konusunda birlikte çalışmayı planlıyor.

Ancak sektörü yakından takip eden uzmanlar, durumun daha gerçekçi değerlendirilmesi gerektiği görüşünde. Uzmanlar, Alman ordusunun envanterine ağır silahlarla donatılan yeni nesil helikopterler dahil etmek istemesi durumunda, gündeme gelebilecek iki modelin de ABD menşeili olduğuna dikkat çekiyor.

AFP / ET, BW

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