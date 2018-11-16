Avrupa sağlık örgütlerinden "HIV testi yapılsın" uyarısı

1 Aralık Dünya AIDS Günü kapsamında açıklanan bir rapora göre Avrupa'da 2017 yılında 159 bin civarında yeni HIV vakası kaydedildi. Stockholm'de bulunan Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Ofisi'nin raporuna göre yeni vakalar daha çok Doğu Avrupa ülkelerinde kaydedilirken, bunların yüzde 75'i Rusya ve Ukrayna'da tespit edildi.

Birleşmiş Milletler'in sağlık kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesi grubunda yer alan 53 ülkede 2 milyondan fazla kişi HIV virüsü taşıyor. Rakamların önceki yıllardan daha yüksek olmadığını belirten yetkililer, ancak geç teşhisin durumu güçleştirdiğini söylüyor. HIV teşhisi konulan her iki kişiden birinde hastalığın ilerlemiş durumda olduğunu belirtiyorlar.

28 üyeli Avrupa Birliği ve birlik üyesi olmayan Norveç, İzlanda ve Liechtenstein'ın da dahil olduğu Batı Avrupa'da ise yeni vakalarda düşüş gözlemlendi. Bu bölgede 25 bin 300 yeni vaka teşhis edildi. 2015 ile 2017 yılları arasında hemcinsi ile cinsel ilişki sonrası HIV teşhisi konulan erkek sayısında düşüş tespit edildi. Önceki yıllarda bu ülkelerde en yüksek yeni HIV vakası teşhisi bu grupta oluyordu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon bu düşüş ile ilgili olarak "daha sık ve hedefleyerek yapılan HIV testlerini sunan başarılı programlar erken teşhisi sağlıyor" dedi.

37 milyon kişi HIV taşıyor

HIV virüsü AIDS hastalığına yol açıyor ve kan, sperm veya diğer cinsel sıvılar üzerinden insandan insana bulaşan bir virüs olmakla beraber aynı zamanda plasenta ya da süt yoluyla anneden bebeğine de bulaşabiliyor. Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı UNAIDS'e göre dünyada 37 milyon kişi HIV virüsü taşıyor.

Salgın düzeyinde AIDS hastalığının görülmeye başlandığı 1980'lerin başından bu yana da HIV bulaşmış toplam 77 milyon kişinin yaklaşık 35.4 milyonu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Reuters,dpa/SSB,GA

© Deutsche Welle Türkçe