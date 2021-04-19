 Avrupa Süper Ligi yoğun eleştirilere rağmen kuruldu | SPOR | DW | 19.04.2021

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SPOR

Avrupa Süper Ligi yoğun eleştirilere rağmen kuruldu

Aralarında Real Madrid, Juventus ve Arsenal gibi futbol devlerinin bulunduğu 12 kulüp, Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıkladı. Oluşuma UEFA ve FIFA’nın yanı sıra siyasiler de tepkili.

Manchester City ve Liverpool da Avrupa Süper Ligi'ne dahil olan altı İngiliz takımı arasında

Manchester City ve Liverpool da Avrupa Süper Ligi'ne dahil olan altı İngiliz takımı arasında

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi’nde planlanan reform çalışmaları öncesi İtalya, İspanya ve İngiltere’nin önde gelen 12 kulübü bir süredir gündemde olan Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurdu.

UEFA’nın formatını reddeden Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid ve Tottenham kulüplerinin yer aldığı oluşuma, Bayern Münih ve Borussia Dortmund gibi Alman futbol devleri ile Paris St. Germain gibi Fransız futbolunun önde gelen ekiplerinden katılım kararı çıkmadı. Ancak lige 3 kulübün daha dahil olacağı ve toplam 20 kulübün mücadele edeceği açıklandı.

12 kurucu kulübün ortak açıklamasında, pandeminin Avrupa futbol ekonomik modelinde var olan istikrarsızlığa ivme kazandırdığına dikkat çekilerek, kurucu kulüplerin yıllardır müsabakaların kalite ve yoğunluğunu artırma amacı bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kulüplerin yeni lig ve bir bütün olarak futbol için en iyi sonuçları alabilmek adına UEFA ve FIFA ile çalışmayı "dört gözle beklediği" de belirtildi.

Projenin başkanlığına seçilen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardım edeceğiz ve dünyada hak ettiği yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Sert tepkiler var

Projenin açıklanmasından kısa süre önce UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, projeye karşı ortak bir bildiri yayımlayarak, "Bu gerçekleşirse biz, FIFA ve tüm üye federasyonlarımızla birlikte toplumun dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemde birkaç kulübün kendi çıkarları üzerine kurulmuş bu gülünç projeyi durdurmak için dayanışma halini sürdüreceğiz" denildi.

Avrupa futbolunun önde gelen kulüplerinin aldığı karar, UEFA ve FIFA'nın yanı sıra siyasilerin de tepkisini çekti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu planların futbol için oldukça yıkıcı olacağını savunarak futbol otoritelerinin projeye karşı harekete geçmesini desteklediklerini ifade etti. Johnson, "(Projeye) Dahil olan kulüpler, başka adım atmadan önce taraftarlarına ve  daha geniş futbol komünitesine hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da "dayanışma prensibini tehdit eden bu projeye katılmayı reddeden Fransız kulüplerinin kararını takdir ettiğini" ifade etti.

Karara Türkiye’den de tepki geldi. Türk Kulüpler Birliği Vakfı’nın Twitter hesabından İngilizce yayımlanan açıklamada, vakfın yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğu ifade edildi. Açıklamada, "Sözde 'Avrupa Süper Ligi'nin, Avrupa futbolunun bütünlüğüne onarılamaz bir darbe vuracağı gün gibi aşikardır" denilerek, "dayanışma ve iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir zamanda bazı kulüplerin kendi çıkarlarını Avrupa futbolunun ortak çıkarının önüne koyan ayrılık planlarını şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Vakfın açıklamasında, UEFA’ya verilen destek de ifade edildi.

 

DW, SID/SÖ,TY

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

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