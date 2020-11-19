"Avrupa Süper Ligi" iddiasına karşı ortak bildiri

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve altı kıta konfederasyonu yayınladıkları ortak bildiride, oluşturulacağı iddia edilen "Avrupa Süper Ligi" projesine karşı olduklarını açıkladı. Bildiriye, FIFA'nın yanı sıra Avrupa Futbol Konfederasyonları Birliği (UEFA), Asya Futbol Konferasyonu (AFC), Afrika Futbol Konferasyonu (CAF), Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konferasyonu (CONCACAF), Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) imza attı.

Tüm FIFA organizasyonlarından men tehdidi

Ortak bildiride, bazı Avrupa kulüplerinin kapalı bir "Avrupa Süper Ligi" oluşturacağı yönündeki iddialara ilişkin olarak "böyle bir turnuvanın FIFA veya ilgili konfederasyonlar tarafından tanınmayacağına" vurgu yapıldı. Ayrıca söz konusu organizasyona katılacak kulüp ve futbolcuların tüm organizasyonlardan men edileceğinin de altı çizildi. Ortak bildiride, "Bu tür bir turnuvaya dahil olan herhangi bir kulüp veya oyuncunun, FIFA veya ilgili konfederasyonu tarafından düzenlenen herhangi bir müsabakaya katılmasına izin verilmez" denildi.

FIFA ve diğer konfederasyonların tüzüğüne göre, bütün müsabakaların ilgili kurum tarafından, ilgili düzeyde düzenlenmesi ve tanınması gerektiği belirtilerek, FIFA'nın dünya genelinde, konfederasyonların ise kıta genelinde turnuvalar düzenleyebileceği hatırlatıldı. Bu çerçevede, konfederasyonların FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı, dünya çapındaki tek müsabaka olarak kabul ederken, FIFA'nın da konfederasyonlar tarafından kıta çapında düzenlenen şampiyonaları tanıdığının altı çizildi.

Avrupa Süper Ligi planlarına dair iddialar

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüplerinin Şampiyonlar Ligi'ne alternatif olabilecek bir lig oluşturmayı planlandıklarına dair spekülasyonlar yapılıyordu. İspanya'nın FC Barcelona ekibinin de en iyi kulüplerle, küme düşme ve yükselmenin olmadığı ayrı bir lig oluşturmayı iddia ediliyordu. Hatta İspanyol medyası, bu ligde maçların 2022'nin Eylül ayında başlayacağını öne sürmüştü.

Medyaya yansıyan haberlerde, bir diğer İspanyol futbol kulübü Real Madrid'in başkanı Florentino Perez'in böyle bir ligin oluşturulması için finansman arayışı içinde olduğu iddia edilmişti.

Avrupa'daki kulüpler ve ulusal ligler ise bu iddiaları bir tehdit olarak görüyor. Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, kısa bir süre önce uyarıda bulunarak, olası bir "Süper Lig'in ulusal liglere büyük zarar vereceğini" söylemişti. Rummenigge, Müncher Merkur gazetesine yaptığı açıklamada, "Eğer ben bugünkü duruma göre, Bayern Münih için karar verecek olsam, karşı olurdum" demişti.

DHA,SID,dpa / JD,ET

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