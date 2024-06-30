Avrupa Parlamentosu'nda yeni bir aşırı sağcı ittifak kuruldu

Macaristan Başbakanı Orban, Avusturya ve Çekya'dan sağ popülist liderlerle Avrupa Parlamentosu'nda "Avrupa için Vatanseverler" adı altında yeni bir aşırı sağcı ittifak oluşturduklarını açıkladı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Herbert Kickl ve Çekya'nın eski Başbakanı ve popülist ANO (Evet) partisinin lideri Andrej Babis ile Viyana'da düzenlediği ortak basın toplantısında Avrupa Parlamentosu'nda (AP) aşırı sağcı yeni bir ittifak oluşturduklarını açıkladı. Orban, Kickl ve Babis Avrupa'daki diğer partilere de "Avrupa için Vatanseverler" ittifakına katılma çağrısı yaptı.

İktidardaki sağ popülist Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) partisinin lideri Orban, "Bugün burada yeni bir dönem başlıyor, belki de bu yeni dönemin en belirleyici anı Avrupa siyasetini değiştirecek Avrupalı yeni bir siyasi grubun oluşturulması" şeklinde konuştu.

Macaristan Başbakanı Orban; Kickl ve Babis ile birlikte "vatansever manifesto" imzaladıklarını belirterek, "Brüksel'deki seçkinlerin getirdiği savaş, göç ve durgunluk yerine barış, güvenlik ve kalkınma" vadettiklerini ifade etti. Orban, "Hedefimiz en kısa süre içinde Avrupa siyasetindeki en güçlü sağ eğilimli ittifak olmak" dedi.

Orban'ın yeni aşırı sağcı ittifaka ilişkin açıklamaları, Macaristan'ın 1 Temmuz'dan itibaren Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını üstlenmesi öncesinde geldi.

FPÖ lideri Kickl de yeni ittifaka ilişkin olarak "Bugün tarihi bir gün, çünkü Avrupa siyasetinde yeni bir dönem başlıyor" ifadelerini kullandı. Kickl, bu ittifakın Avrupa'nın diğer partilerinin güçlerinin birleşeceği ve Avrupa'ya daha iyi bir gelecek sağlayacak "taşıyıcı bir roket" olduğunu söyledi.

Macaristan'daki ana muhalefet partisi ANO'nun lideri Babis Avrupa Parlamentosu'ndaki yeni ittifakın AB'ye karşı ulusal egemenliğin savunulması, yasa dışı göç ile mücadele edilmesi ve iklim değişikliğine karşı hazırlanan "Yeşil Mutabakat"ın geri çekilmesi için çaba göstereceğini ifade etti.

Yeni bir grup kurabilecekler mi?

Avrupa Parlamentosu'nda siyasi partilerin bir grup kurması için AB üyesi 27 ülkenin en az dörtte birini temsil etmesi gerekiyor. Fidesz, FPÖ ve ANO'nun AP'de yeni bir grup kurabilmesi için en az dört AB üyesi ülkenin desteğine ihtiyacı var. Üç parti, AP'de grup kurabilmek için gereken en az 23 milletvekili şartını ise karşılıyor.

Avrupa Parlamentosu'nda Fidesz'in 11, FPÖ'nün altı ve ANO'nun yedi sandalyesi bulunuyor. 9 Haziran'da tamamlanan ve Avrupa Birliği genelinde aşırı sağın güçlendiği AP seçimlerinde Fidesz Macaristan'da, FPÖ Avusturya'da, ANO ise Çekya'da sandıktan birinci siyasi güç olarak çıktı.

Fidesz, Macaristan'da demokrasinin gerilediği yönündeki tartışmalar üzerine 2021 yılında merkez sağ partilerin oluşturduğu Avrupa Halk Partisi (EPP) grubundan ayrılmıştı. AP'de Fidesz üyelerinin dahil olduğu herhangi bir grup yoktu.

FPÖ ise bugüne kadar aşırı sağcı Fransız siyasetçi Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik'in (RN) de dahil olduğu aşırı sağcı Kimlik ve Demokrasi (ID) grubunda yer alıyordu. Avrupa'ya kuşkuyla yaklaşan popülist ANO da geçen hafta liberal partilerin oluşturduğu Avrupa'yı Yenile (Renew Europe) grubundan ayrıldığını duyurmuştu.

AP'deki bir diğer aşırı sağcı grup ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (Fratelli d'Italia) gibi partilerin yer aldığı Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR).

AFP, dpa, Reuters/JD, HT

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