 Avrupa Parlamentosu zirve kararına direniyor | AVRUPA | DW | 23.07.2020

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AVRUPA

Avrupa Parlamentosu zirve kararına direniyor

Avrupa Parlamentosu, AB liderlerinin uzun müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşma sağladığı yedi yıllık bütçeyi çok fazla kesinti içerdiği gerekçesiyle kabul etmedi.

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Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları tarafından, dört gün süren görüşmelerin ardından varılan uzlaşma ile üzerinde anlaşılan yedi yıllık bütçe planlamasına Avrupa Parlamentosu (AP) karşı çıktı. AP'de Perşembe günü gerçekleştirilen oturumunda, zirvede alınan bütçe kararı milletvekillerinin büyük çoğunluğunun oylarıyla reddedildi. AP'den yapılan açıklamada, AP'nin bütçeye "tatmin edici bir uzlaşma sağlanana dek onay vermeyeceği" bildirildi. 

AB'ye üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı ve toplam beş gün süren zirvede Birlik üyeleri, AB tarihinin en kapsamlı mali paketi üzerinde anlaşma sağlamıştı. 750 milyar euro hacmindeki koronavirüs salgınının etkilerine karşı oluşturulacak olan fon ve 2021-2027 yıllarını kapsayan yaklaşık 1 trilyon 700 milyar euroluk AB bütçesini içeren paket Avrupa Birliği tarihinin en kapsamlı mali paketi olma özelliğine sahip.

AP milletvekilleri, paketin Avrupa Komisyonu'na büyük oranda borçlanma yetkisi tanıyan koronavirüs salgını fonunu ise destekliyor. Buna karşın yedi yıllık bütçenin, özellikle sağlık, araştırma, eğitim, iklim koruma, dijitalleşme, dış politika ve göç politikalarında ağır kesintiler içerdiğini ifade eden Parlamento üyeleri, bu kesintilerin Avrupa Birliği'nin ortak çıkarlarına aykırı olduğunu savundu. 

Hukuk devleti ilkesi konusunda hassasiyet

AP üyelerine göre AB zirvesinde açıkta kalan kritik konulardan biri de hukuk devleti ilkesi oldu. AB Komisyonu gibi Avrupa Parlamentosu da hukuk devleti ilkesine aykırı davranan Birliğe üye ülkelere, Brüksel'den aktarılan mali kaynakların kesilebilmesini talep ediyor. Her ne kadar AB zirvesinde de bu uygulamaya prensipte olanak tanıyan madde kabul edilmiş olsa da, Polinya ve Macaristan'ın baskısıyla hukuk devleti mekanizması ile ilgili detaylar anlaşma metnine dahil edilmedi.

Uzun yıllardır, adalet sisteminin bağımsızlığı ve basın özgürlüğü gibi AB değerlerinin altını oymakla itham edilen Polonya ve Macaristan, Birliğin bu konuda cezai müeyyide getirecek tasarılarını bundan sonra da bloke edeceğini duyurdu.

Avrupa Birliği zirvesinde üzerinde uzlaşılan mali paketin yürürlüğe girebilmesi için Avrupa Parlamentosu'nun onay vermesi gerekiyor. Bütçe tasarısı ile ilgili bu oylamanın sonbaharda yapılması planlanıyor.

AFP,dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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