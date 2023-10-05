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PolitikaAvrupa

AP yeni iklim koruma komiserine onay verdi

5 Ekim 2023

Avrupa Parlamentosu geçmişte Shell'de görev yapmış olması nedeniyle tartışmalara neden olan Hollandalı siyasetçi Wopke Hoekstra'nın iklim korumadan sorumlu komiserliğe getirilmesine onay verdi.

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Hollandalı siyasetçi Wopke Hoekstra
Hollandalı siyasetçi Wopke HoekstraFotoğraf: Robin Utrecht/ANP/picture alliance

Avrupa Parlamentosu (AP), Wopke Hoekstra'nın Avrupa Komisyonu'nun iklim korumadan sorumlu üyeliğine getirilmesine onay verdi. AP'de yapılan oylamada vekillerin 279'u Hollandalı siyasetçi Hoekstra'dan yana oy kullanırken, 173 karşı oy verdi, 33'ü de çekimser kaldı.

Hoekstra'nın göreve resmen başlayabilmesi için Avrupa Birliği (AB) üyelerinin de onay vermesi gerekiyor, ancak bu bir formalite olarak değerlendiriliyor.

Eylül ayının başına kadar Mark Rutte hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yapan Hoekstra, Hollanda tarafından iklim komiserliği görevi için önerilmiş, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da Hoekstra'yı Frans Timmermans'ın yerine resmen aday göstermişti.

Shell'de görev yapmıştı

Ancak Hoekstra'nın adaylığı Avrupa Parlamentosu'nda tartışmalara yol açtı. Yeşiller, Liberaller ve Sosyal Demokratlar, Hoekstra'nın Avrupa Komisyonu'nun iklim hedeflerini yerine getirebileceğine kuşkuyla yaklaştı. Özellikle Hollandalı siyasetçinin geçmişte petrol ve doğal gaz şirket Shell'de çalışmış olması nedeniyle bu görev için uygun olmadığı öne sürüldü.

Hoekstra ise Avrupa Birliği'nin 2040 yılına kadar karbondioksit emisyonlarının 1990 seviyelerine kıyasla en az yüzde 90 azaltılması için çaba göstereceği konusunda güvence verdi. Hoekstra, uçaklarda kullanılan yakıt için vergi getirilmesini ve kömür, petrol veya doğal gaz gibi fosil yakıtlara yönelik sübvansiyonların kaldırılmasını planlandığını ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nun Hoesktra'ya onay vermesi ile 48 yaşındaki siyasetçinin yaklaşık iki ay sonra Dubai'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda AB'yi temsilen katılmasının da önü açıldı. Hoekstra'nın eski dışişleri bakanı olarak diplomatik müzakerelerde iklim politikasından daha fazla deneyimi olduğu belirtiliyor. Hukuk eğitimi alan Hoekstra, ülkesinde maliye bakanlığı görevinde de bulunmuştu.

Bu arada, Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic'in Yeşil Mutabakat'ın hayata geçirilmesinden sorumlu yetkili olarak görev yapmasına da onay verdi. 322 oyla seçilen Slovak siyasetçi Sefcovic 158 karşı oy aldı. Oylamada 37 vekil ise çekimser oy kullandı.

AFP, dpa/JD, EC

 

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