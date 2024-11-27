Avrupa Parlamentosu yeni Avrupa Komisyonu'nu onayladı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 1 Aralık'tan itibaren görev yapacak 26 kişilik yeni yönetim kademesi Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden onay aldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 1 Aralık'tan itibaren görev yapacak 26 kişilik yeni kabinesi Strasbourg'daki Avrupa Parlamentosu'da (AP) onaylandı. Oylamaya katılan 638 Avrupalı parlamenterden 370'u lehte, 282'i aleyhte oy kullandı. 36 parlamenter ise çekimser kaldı. Komisyonda 10 kadın ve 16 erkek milletvekili bulunuyor.

Yeni Avrupa Komisyonu üyelerine, Von der Leyen'ın muhafazakar partilerden oluşan Avrupa Halk Partisi'nin yanı sıra sosyal demokrat, liberal ve Yeşiller partili milletvekiller de destek verdi. Siyasi yelpazenin sağ ve sol kanadında yer alan parlamenterler ise oylamada red oyu kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Fotoğraf: Philippe Buissin/European Parliament

Von der Leyen başkanlığındaki yeni komisyonda aşırı sağcı İtalyan politikacı Raffaele Fitto gibi isimlerin bulunması özellikle eleştirilere yol açmıştı. Parlamentodaki merkez sol kanat, İtalyan aşırı sağcı siyasetçi Raffaele Fitto'nun Komisyon'un 6 başkan yardımcısından biri olarak aday gösterilmesini sert bir dille eleştirmişti. Von der Leyen ise milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada "Bu, benim verdiğim bir karar" diyerek Fitto'nun adaylığının arkasında durmuştu.

Avrupa Parlamentosu'ndaki oylama öncesi yaptığı konuşmada yeni ekibine destek çağrısında bulunan von der Leyen, Komisyon'un AP'deki "tüm demokratik, Avrupa yanlısı güçlerle" iş birliği içinde çalışacağı sözünü verdi.

Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) Meclis Grubu Başkanı Iratxe Garcia, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin partisinde yer alan Fitto'nun Komisyon'da olmasını eleştirdi. "Avrupa'yı onu yıkmak isteyenlerle birlikte inşa edemezsiniz" diyen Garcia, von der Leyen'a oylamada "açık çek" verilmediğini ifade etti.

Ukrayna'da devam eden savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturacak olması, Çin ile ticaret savaşı ihtimali, göç politikaları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar yeni Avrupa Komisyonu'nun gündeminde olacak konular.

Reuters / EC, JD

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