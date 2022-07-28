Metsola: Ukrayna bize ait

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'dan, ilk kez "Devlet Günü"nü kutlayan Ukrayna'ya Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yolculuğunda tam destek sözü geldi. Kiev parlementosuyla gerçekleştirilen video konferansta konuşan Metsola, "Bağımsız ve egemen bir Ukrayna için bu önemli günde sizi temin ederim ki, Ukrayna bize aittir" ifadelerini kullandı. Geçen Haziran ayında Ukrayna'ya aday ülke statüsü verildiğini hatırlatan Metsola, Birliğe giden yolun kolay bir yol olmadığını ancak Kiev'i her daim destekleyeceklerini söyledi.

Ukrayna'nın özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarını önceleyen ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Metsola, bu özel günde yalnızca Ukrayna'nın devlet temelinin değil, Rusya'ya karşı toprak bütünlükleri için savaşan Ukraynalıların sergiledikleri cesaret ve kararlılığın da kutlandığını ifade etti. Metsola, RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin'i de sert sözlerle eleştirdi. Parlamento Başkanı Putin hakkında, "Onun için gerçek düşman demokrasi, özgürlük ve hakikat" ifadelerini kullandı.

dpa / SÖ,ET