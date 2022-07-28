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Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy - (01.04.2022 / Kiev)
Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelmişti - (01.04.2022) Fotoğraf: Ukrainian Presidential Press Office/AP/picture alliance
PolitikaAvrupa

Metsola: Ukrayna bize ait

3 saat önce

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola, Ukrayna'ya Avrupa Birliği yolunda tam destek vereceklerini ifade etti. Metsola, Ukrayna'nın Avrupa'ya ait olduğunu dile getirdi.

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Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola'dan, ilk kez "Devlet Günü"nü kutlayan Ukrayna'ya Avrupa Birliği'ne (AB) giriş yolculuğunda tam destek sözü geldi. Kiev parlementosuyla gerçekleştirilen video konferansta konuşan Metsola, "Bağımsız ve egemen bir Ukrayna için bu önemli günde sizi temin ederim ki, Ukrayna bize aittir" ifadelerini kullandı. Geçen Haziran ayında Ukrayna'ya aday ülke statüsü verildiğini hatırlatan Metsola, Birliğe giden yolun kolay bir yol olmadığını ancak Kiev'i her daim destekleyeceklerini söyledi.

Ukrayna'nın özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarını önceleyen ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Metsola, bu özel günde yalnızca Ukrayna'nın devlet temelinin değil, Rusya'ya karşı toprak bütünlükleri için savaşan Ukraynalıların sergiledikleri cesaret ve kararlılığın da kutlandığını ifade etti. Metsola, RusyaDevlet Başkanı Vladimir Putin'i de sert sözlerle eleştirdi. Parlamento Başkanı Putin hakkında, "Onun için gerçek düşman demokrasi, özgürlük ve hakikat" ifadelerini kullandı.

 

dpa / SÖ,ET

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