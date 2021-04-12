 Avrupa ortak aşı kimliğinde anlaştı | Avrupa | DW | 20.05.2021

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Avrupa

Avrupa ortak aşı kimliğinde anlaştı

Avrupa Parlamentosu ile AB ülkeleri ortak bir aşı belgesi hazırlanması konusunda anlaştı. Haziran sonuna kadar AB vatandaşlarına teslim edilmesi öngörülen belgelelerle tatil bölgelerine seyahat de mümkün olabilecek.

Aşı kimliği ile seyahatler kolaylaşacak

Aşı kimliği ile seyahatler kolaylaşacak

Avrupa Parlamentosu (AP) ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler yaz tatilinde seyahat kolaylığı sağlaması öngörülen ortak bir Covid-19 aşı kimliği düzenlenmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Buna göre AB aşı belgelerinin Haziran ayı sonuna kadar, aşılama işlemleri tamamlanmış veya enfeksiyon geçirip de yeniden sağlığına kavuşmuş Birlik vatandaşlarına teslim edilmesi planlanıyor. Böylece aşı kimliği almaya hak kazanan AB üyesi ülkelerin vatandaşları Birlik içinde yaz tatilini geçirebilecek.

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Avrupa Covid-19 aşı kimliği uygulamasına bir adım daha yaklaştı. AB üyeleri arasında görüş ayrılıkları olsa da yaz sezonu başlamadan uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas Avrupa dijital aşı kimliğinin 1 Haziran tarihinde hazır olacağını açıkladı.

Alman polisi sahte aşı kimliğinin ciddi bir sorun haline geldiğini açıkladı. Aşı olanlara ve Covid-19'u atlatanlara muafiyetler tanınması nedeniyle sahte aşı kimliği sorununun ortaya çıktığı belirtiliyor.

Perşembe akşamı Brüksel'de yapılan açıklamada AB çapında geçerli olacak aşı kimliğinin AB'de özellikle seyahat kolaylığının sağlanması şansını artırdığına dikkat çekildi.

Yıl başından itibaren AB gündemini meşgul eden ortak aşı belgesi tartışmalarında Birlik üyesi ülkeler seyahat kolaylaştırma ve kısıtlamalarında ulusal yetkilerinin sınırlandırılmasından endişe ettiklerini dile getiriyorlardı. Varılan anlaşmayla bu konunun ayrıntıları da belirlenmiş oldu. Buna göre üye devletlerin seyahat kısıtlamaları konusundaki egemenliklerine müdahale edilmeyecek. Her ülke bu konuda karar verme yetkisini elinde bulunduracak. Ancak virüs taşıdığı saptananlara, aşılanan veya tedavi görüp iyileşenlere karantina zorunluğu gibi ek kısıtlamalara ancak salgın koşulları gerektirdiği zamanlarda başvurulacak.

Avrupa Birliği aşı kimliklerinin ülkelere ne zaman tam olarak ulaştırılacağı henüz açıklığa kavuşturulmuş değil.

Almanya Sağlık Bakanlığı'ndan hafta başında yapılan açıklamada, dijital özelliklere sahip aşı belgelerinin en geç 30 Haziran‘da tedavele girmesinin beklendiği belirtilmişti. Böylece belgeler yaz tatilinden önce vatandaşlara ulaşmış olacak.

Avrupa Birliği ülkelerinden bir kısmı şimdiden seyahat kısıtlamalarını kaldırdı veya esnetti. Örneğin Yunanistan aşı işlemleri tamamlanmış olanlara veya PCR testi yaptırıp, sağlıklı olduklarını kanıtlayanlara karantina muafiyeti tanıyor. Avusturya da Almanlara Çarşamba gününden itibaren karantina yükümlülüğünü kaldırdı. Ancak test koşulu sürüyor. Benzer şekilde İtalya da artık karantina şartı aramıyor. İtalya da test talep ediyor.

dpa/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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