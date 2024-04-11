Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Almanya'nın Frankfurt kentinde gerçekleştirilen Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim konseyi toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4,5, mevduat faizinin yüzde 4 ve marjinal fonlama faizinin yüzde 4,75'te sabit tutulduğu belirtildi.

Böylece Euro Bölgesi'nde 3 temel politika faiz oranı üst üste beşinci kez değişmemiş oldu ve faiz oranları Euro tarihindeki en yüksek seviyesini korudu.

Merkez Bankası kararını, enflasyondaki düşüş eğiliminin sürmesine ve ekonomideki zayıflamaya rağmen aldı.

ECB, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırı savaşının ardından rekor seviyelere yükselen enflasyonu kontrol altına almak için Temmuz 2022'den bu yana faiz oranlarını arka arkaya on kez arttırmıştı. Bu süreçte toplam 450 baz puan artırımı gerçekleşmişti. ECB, son olarak Eylül 2023'te refinansman faizini yüzde 4,5'e yükseltmişti.

Haziran'da düşüş bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası beş kez üst üste faizleri sabit tutarken, ekonomistler Haziran ayında ekonominin ve özel borçluların beklentilerine paralel olarak bir faiz indirimi beklediklerini kaydetti.

Avrupa Merkez Bankasından yapılan açıklamada, "Enflasyonun altında yatan dinamikler ve para politikası aktarımının gücü, Yönetim Konseyi'nin enflasyonun sürdürülebilir bir temelde hedefe yaklaştığına dair güvenini daha da güçlendirirse, mevcut parasal sıkılaştırmanın gevşetilmesi uygun olacaktır" ifadesi kullanıldı.

Nitekim ECB Başkanı Christine Lagarde, Mart ayı başında yaptığı açıklamada, enflasyon oranındaki son gelişmenin para otoritelerine daha fazla güven vermesine karşın "yeterince güven sağlamadığını" söylemişti.

Euro bölgesinde enflasyon son dönemde beklenenden hızlı düşüş gösterdi. Tüketici fiyatları Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 oranında arttı. Ekonomistlerin beklentisi yüzde 2,5 idi. Enflasyon Şubat ayında yüzde 2,6, Ocak ayında ise yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. Mart 2023'te enflasyon yüzde 6,9 seviyesindeydi.

Böylece fiyat eğilimi ECB'nin orta vadede yıllık yüzde 2 enflasyon oranı hedefine yaklaşmış oldu. Ekonomi otoritelerine göre enflasyonda yüzde 2'lik bir seviye fiyat istikrarının garanti altında olduğu anlamına geliyor. Yüksek enflasyon oranlarının tüketicilerin satın alma gücünü azalttığı değerlendiriliyor.

dpa,DW/TY,BÖ

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