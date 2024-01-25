Avrupa Merkez Bankası faiz artırmadı

Avrupa Merkez Bankası (AMB) yeni yılın ilk para politikası toplantısında faiz artırımına gitmeme kararı alarak politika faizini yüzde 4,5'te tuttu.

AMB Perşembe günü yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığını teyit ederken, para politikasında gevşemeye gitmeyi düşünmeye başladığına dair de bir ipucu vermedi.

Eylül ayında faiz artırımı durmuştu

AMB yüksek enflasyonla mücadele amacıyla 2022 yazından beri 10 kez faiz artırımına gitmiş, tarihindeki bu en hızlı faiz döngüsüne Eylül ayında son vermişti. O dönemden beri de Euro Bölgesi'nde enflasyonun belirgin bir biçimde azaldığı görülmüştü. Aralık 2022'de Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,9 olarak ölçülmüştü. AMB'nin hedefi ise enflasyonu 2025 yılına kadar yüzde 2'ye düşürmek.

AMB henüz fiyat baskılarının tümüyle yok olmadığı ve birçok ücret görüşmesi sonuçlanmadığı gerekçesiyle faizi düşürmeyi tartışmak için bile henüz erken olduğu konusunda şimdiye kadar kararlı bir görünüm çizdi.

Yatırımcılardan AMB'ye eleştiri

Yatırımcılar ise AMB'nin hem ekonomik büyüme hem de enflasyon konusunda yanıldığı ve bahardan itibaren arka arkaya beş faiz indirimi yaparak geri adım atacağı tahmininde bulunuyor.

Deutsche Bank ekonomistleri tüketici fiyat endeksi ve çekirdek enflasyon oranlarının daha bu yılın ortasına varmadan yüzde 2'ye düşeceğini tahmin ediyor ve "Bu da açık bir resesyon ve işgücü piyasasında gerçek bir şok riskini artıracak" tespitini yapıyor.

TS Lombard'ın deneyimli ekonomistlerinden Davide Oneglia da "Parasal sıkılaştırmanın büyüme üzerindeki olumsuz etkisini şimdiye kadar gözardı ederek AMB faiz indiriminde 'çok az, çok geç' tutumunu sürdürüyor" diyor.

Oneglia "AMB'nin enflasyon konusunda endişelenmesini gerektiren az şey var ve para politikasını sıkı tutma konusunda yetkililerin düşündüğünden de az bahanesi var ancak para politikasını aşırı sıkı tutma alışkanlığı zor ölür" ifadelerini kullanıyor.

AMB ise Perşembe günü yaptığı toplantıda politikalarını değiştirme yönünde bir sinyal vermedi. AMB açıklamasında faiz oranlarının yeterince uzun süre mevcut seviyede tutulmasının enflasyonu istenen hedefe çekeceği tekrarlandı.

Açıklamada "Yönetim Konseyi, Avrupa Merkez Bankası'nın temel faiz oranlarının, yeterince uzun süre korunduğunda bu hedefe önemli bir katkı sağlayacağını değerlendirmektedir" denildi. Konsey'in gerekli olduğu sürece de faizde mevcut seviyeyi koruyacağı belirtildi.

AMB enflasyon eğilimlerinin bankanın önceki değerlendirmelerini geniş ölçüde doğruladığını ancak yüksek yurtiçi fiyat baskılarına ve güçlü işgücü maliyeti büyümelerine dair referanslarını kaldırdığını açıkladı.

AMB verilere bağımlı yaklaşımını sürdüreceğini, belli bir politika patikasına bağlı kalmayacağını ve faiz oranlarını belirleme hakkını saklı tutacağını duyurdu.

Reuters / EC, TY

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