Avrupa maske ile vedalaşıyor

Avrupa Birliği'nde havalimanı ve uçaklarda maske zorunluluğu bugün sona ererken, Fransa da otobüs ve trenlerde maske zorunluluğunu kaldırdı.

Avrupa'da bahar ayları ile birlikte koronavirüs vaka sayıları azalmaya devam ederken Avrupa ülkeleri de korona önlemlerinde gevşetmeye gidiyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) bir süre önce açıkladığı havayolu ulaşımında maske zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik uygulama Pazartesi günü yürürlüğe girdi. Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) yetkilileri bir süre önce yaptıkları açıklama ile havalimanı ve uçuşlarda maske zorunluluğunun 16 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını duyurmuştu. Ancak zorunlu olmamakla birlikte yolcuların maske takması hâlâ tavsiye ediliyor. Almanya hava sahasında ise uçuşlarda maske zorunluluğu devam edecek. Almanya Sağlık Bakanlığı, Almanya'daki uçaklarda maske zorunluluğunun süreceğini açıkladı. Almanya'da otobüs ve tren yolculuklarında da maske takma mecburiyeti sürüyor.

Avusturya da ise koronavirüs ile bağlantılı tüm seyahat kısıtlamaları yürürlükten kaldırıldı. Hükümetten yapılan açıklamada, yeni bir virüs varyantının ortaya çıkması halinde test, kayıt ve karantina zorunluluğunun yeniden yürürlüğe girebileceği belirtildi. Avusturya'da seyahatlerde "3G şartı" olarak bilinen aşılı, iyileşmiş olma veya negatif test ibraz etme şartı aranıyordu.

Arşiv - Salgın döneminde Fransa'nın Cannes kentinde bir belediye otobüsünde yolculuk yapanlar - (30.04..2020) Fotoğraf: Reuters/E. Gaillard

Fransa'da otobüs ve trenlerde maske zorunluluğu kalktı

Koronavirüs önlemlerinin gevşetildiği Fransa'da da otobüs ve trenlerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Bu kararla birlikte ülkede sadece huzurevleri ve hastanelerde maske takma zorunluluğu devam ediyor. Buralara girişte ziyaretçiler aşılı ya da iyileşmiş olduklarını veya negatif test sonucunu ibraz etmek zorunda.

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, maske zorunluluğunun gevşetilmesi ile ilgili olarak, "Bu bizim kısıtlamaları kaldırma stratejimiz ile örtüşüyor" dedi. Bakan Veran, "Beşinci dalgayı henüz tamamen arkamızda bırakmış olmasak da durumda iyileşme gözlemliyoruz" ifadesini kullandı.

Fransa'da Salı günü uluslararası bir organizasyon olan, dünyaca ünlü Cannes Film Festivali başlayacak. Festivalde de maske zorunluluğunun uygulanmayacağı bildirildi.

Geçtiğimiz aylarda birçok Avrupa ülkesi iç mekanlarda maske takma zorunluluğunu kaldırmış, yalnızca hastaneler, huzurevleri, tren ve otobüslerde maske takma zorunluluğuna devam edilmişti.

AFP / BÖ,ET