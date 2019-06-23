 Avrupa Konseyi′ne Hırvat lider | AVRUPA | DW | 27.06.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Avrupa Konseyi'ne Hırvat lider

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine seçildi. Buric’in beş yıllık görev süresinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna’ya odaklanması bekleniyor.

Marija Pejcinovic (picture-alliance/dpa/Sputnik/D. Boutin)

Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric oldu.

Hırvat bakan, Çarşamba akşamı Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) yapılan oylamada, tek rakibi konumundaki Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'e karşı ilk turda oyların çoğunluğunu elde ederek, gelecek 5 yıl için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçildi. Böylelikle ilk defa Balkanlardan bir siyasi bir Avrupa kurumunun en üst düzey yöneticiliğine getirilmiş oldu.

Oylamada Marija Pejcinovic Buric 268 geçerli oyun 159'unu alırken, Didier Reynders 105 oyda kaldı. Seçim öncesi Reynders favori gösterilmekteydi.Pejcinovic Buric genel sekreterlik görevini 18 Eylül 2019 tarihinde, bu görevi 10 yıldır sürdürmekte olan Norveçli Thorbjorn Jagland'dan devralacak.

Pejcinovic Buric, seçildikten sonra AKPM genel kurulunda yaptığı kısa konuşmada, Avrupa Konseyi'ni "Avrupa'nın en önemli teşkilatlarından biri olarak gördüğünü" söyledi.

Pejcinovic Buric 1963 Mostar doğumlu. Hıristiyan Demokrat etiketli bir siyasetçi. 2017'den bu yana ülkesinde Başbakan Yardımcılığı'na ek olarak Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı görevini yürütüyor. Hırvat bakan bu görevlerinden önce ülkesinde değişik düzeylerde AB konusunda çalıştı. 2008-2011 yılları arasında da bugün kendisini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçen AKPM'de üyelik yaptı.

Kadın faktörü

Maria Pejinovic Buric'in seçilmesinde "kadın" faktörünün önemli rol oynadığı belirtiliyor. Avrupa Konseyi'nin 1949'da başlayan tarihinde bugüne kadar sadece bir kez bir kadın genel sekreter görev yaptı. Fransız parlamenter Catherine Lalumiere 1989 yılında AKPM tarafından genel sekreter seçilmiş ve bu görevi 1994'e kadar sürdürmüştü. Genel Sekreter Avrupa Konseyi'nin en önemli ve en üst düzey yöneticisi olma özelliğine sahip. Tüm Avrupa kıtasını (47 ülke) çatısı altında toplayan Avrupa Konseyi'nin stratejik planlama çalışmaları, demokrasi-insan hakları-hukuk devleti alanlarındaki faaliyetleri ve bütçesinin hazırlanmasını yönetip yürütüyor.

Pejinovic Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçilmesi, kadın kimliğinin ötesinde Avrupa Konseyi açısından bir şans olarak da gösteriliyor. Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Kafkaslar, Türkiye ve Moldova Avrupa Konseyi faaliyetlerinin en yoğunlaştığı coğrafyalar. Bir Hırvat yöneticinin bu ülkelerle daha rahat diyalog kurabileceği söyleniyor. Hırvat bakanı bekleyen en acil dosyaların başında Rusya, Ukrayna ve Türkiye ile ilişkiler geliyor.

Pejcinovic Buric'nin AKPM üyeliği yaptığı yıllarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AKPM üyesiydi. Bugün ülkelerinin dışişleri bakanları olan bu iki isim o tarihlerden bu yana diyalog halindeler. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Avrupa ile iyice bozulan ilişkilerinin düzelmesinin yolu, üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden geçiyor. Pejcinovic Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçilmiş olması bu açıdan bakıldığında Ankara için de iyi bir haber olarak yorumlanabilir.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Gözlemciler: Seçim usulüne uygun gerçekleşti

İstanbul'da sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi. Seçimleri gözlemlemek üzere İstanbul’da bulunan yabancı gözlemciler, seçim sürecinin usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini söyledi. (23.06.2019)  

Avrupa Konseyi: Türkiye en büyük gazeteci hapishanesi

Avrupa Konseyi raporunda, Avrupa genelinde cezaevindeki 130 gazeteciden 110'unun Türkiye'de olduğu bildirildi. Konsey, Avrupa'da basın özgürlüğünün Soğuk Savaş'tan bu yana en kötü dönemini yaşadığı uyarısında bulundu. (12.02.2019)  

AKPM’den Ankara’ya siyasi muhalefet uyarısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin kararında, Türkiye’de "demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarının gerilediği", dokunulmazlıkları kaldırılan ve hapiste olan vekillerin durumunun "kaygı verici" olduğu belirtildi. (24.01.2019)  

Avrupa’dan seçim kanununa eleştiri

Avrupa Konseyi ve AGİT’in yayınladığı raporda, Türkiye’de 24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre önce seçim kanununda yapılan değişikliklerin uluslararası normlarla uyuşmadığı belirtildi. (15.12.2018)  

Benzer içerik

Türkei Wahlen in Istanbul

Gözlemciler: Seçim usulüne uygun gerçekleşti 23.06.2019

İstanbul'da sandıklar kapandı, oy verme işlemi sona erdi. Seçimleri gözlemlemek üzere İstanbul’da bulunan yabancı gözlemciler, seçim sürecinin usule uygun bir biçimde gerçekleştiğini söyledi.

Türkei istanbul Referendum Auszählung Stimmen

Avrupalı gözlemciler 23 Haziran'da Türkiye'de 19.06.2019

23 Haziran seçimini Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin gözlemcileri de izleyecek. DW Türkçe'ye süreci anlatan AYBYK Seçim Gözlem Daire Direktörü Zikmund, oylar sayılana kadar gözlemin süreceğini aktardı.

Istanbul Kommunalwahlen in der Türkei

23 Haziran seçiminde binlerce gözlemci görev alacak 17.06.2019

23 Haziran seçiminde binlerce gözlemci görevlendiriliyor. Avrupa Konseyi de seçimler için Türkiye'ye gözlemci gönderiyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Planet Erde Sonnenlicht (Getty Images/Bettmann Archive)

NATO uzaya açılıyor

NATO'nun uzay alanında stratejisini belirleyecek plan savunma bakanlarının onayına sunulmaya hazırlanıyor. Uzay da denizler, hava ve kara gibi NATO için operasyonel bir alan haline getirilecek.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

50. yaşını kutlayan tenis efsanesi Steffi Graf'ın zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  