Avrupa Konseyi'ne Hırvat lider

Avrupa Konseyi'nin yeni genel sekreteri Hırvatistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marija Pejcinovic Buric oldu.

Hırvat bakan, Çarşamba akşamı Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) yapılan oylamada, tek rakibi konumundaki Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'e karşı ilk turda oyların çoğunluğunu elde ederek, gelecek 5 yıl için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçildi. Böylelikle ilk defa Balkanlardan bir siyasi bir Avrupa kurumunun en üst düzey yöneticiliğine getirilmiş oldu.

Oylamada Marija Pejcinovic Buric 268 geçerli oyun 159'unu alırken, Didier Reynders 105 oyda kaldı. Seçim öncesi Reynders favori gösterilmekteydi.Pejcinovic Buric genel sekreterlik görevini 18 Eylül 2019 tarihinde, bu görevi 10 yıldır sürdürmekte olan Norveçli Thorbjorn Jagland'dan devralacak.

Pejcinovic Buric, seçildikten sonra AKPM genel kurulunda yaptığı kısa konuşmada, Avrupa Konseyi'ni "Avrupa'nın en önemli teşkilatlarından biri olarak gördüğünü" söyledi.

Pejcinovic Buric 1963 Mostar doğumlu. Hıristiyan Demokrat etiketli bir siyasetçi. 2017'den bu yana ülkesinde Başbakan Yardımcılığı'na ek olarak Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı görevini yürütüyor. Hırvat bakan bu görevlerinden önce ülkesinde değişik düzeylerde AB konusunda çalıştı. 2008-2011 yılları arasında da bugün kendisini Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçen AKPM'de üyelik yaptı.

Kadın faktörü

Maria Pejinovic Buric'in seçilmesinde "kadın" faktörünün önemli rol oynadığı belirtiliyor. Avrupa Konseyi'nin 1949'da başlayan tarihinde bugüne kadar sadece bir kez bir kadın genel sekreter görev yaptı. Fransız parlamenter Catherine Lalumiere 1989 yılında AKPM tarafından genel sekreter seçilmiş ve bu görevi 1994'e kadar sürdürmüştü. Genel Sekreter Avrupa Konseyi'nin en önemli ve en üst düzey yöneticisi olma özelliğine sahip. Tüm Avrupa kıtasını (47 ülke) çatısı altında toplayan Avrupa Konseyi'nin stratejik planlama çalışmaları, demokrasi-insan hakları-hukuk devleti alanlarındaki faaliyetleri ve bütçesinin hazırlanmasını yönetip yürütüyor.

Pejinovic Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçilmesi, kadın kimliğinin ötesinde Avrupa Konseyi açısından bir şans olarak da gösteriliyor. Balkanlar, Rusya, Ukrayna, Kafkaslar, Türkiye ve Moldova Avrupa Konseyi faaliyetlerinin en yoğunlaştığı coğrafyalar. Bir Hırvat yöneticinin bu ülkelerle daha rahat diyalog kurabileceği söyleniyor. Hırvat bakanı bekleyen en acil dosyaların başında Rusya, Ukrayna ve Türkiye ile ilişkiler geliyor.

Pejcinovic Buric'nin AKPM üyeliği yaptığı yıllarda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AKPM üyesiydi. Bugün ülkelerinin dışişleri bakanları olan bu iki isim o tarihlerden bu yana diyalog halindeler. Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Avrupa ile iyice bozulan ilişkilerinin düzelmesinin yolu, üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden geçiyor. Pejcinovic Buric'in Avrupa Konseyi Genel Sekreteri seçilmiş olması bu açıdan bakıldığında Ankara için de iyi bir haber olarak yorumlanabilir.

Kayhan Karaca / Strasbourg

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