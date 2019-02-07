 Avrupa Konseyi′nden Yunanistan′a sığınmacı eleştirisi | AVRUPA | DW | 19.02.2019

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AVRUPA

Avrupa Konseyi'nden Yunanistan'a sığınmacı eleştirisi

Avrupa Konseyi Yunanistan'ı sığınmacıların barındıkları kamplardaki koşullar nedeniyle eleştirdi. Konsey sığınmacıların "insani olmayan ve alçaltıcı" koşullarda barındırıldıklarına dikkat çekti.

Flüchtlinge auf der Landroute Türkei-Griechenland (Reuters/A. Konstantinidis)

Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Yunanistan'ı sığınmacı ve mültecilerin insani olmayan koşulları nedeniyle eleştirdi. Bugün yayımlanacak uzman raporunda sağlık personeli ve ilaç eksikliğine, kapalı alanlarda haddinden fazla kişinin barındırılmasına ve küçük yaştaki çocukların korunmasız olduğuna dikkat çekildiği bildirildi.

Avrupa Konseyi uzmanlarının Nisan ayında Yunanistan'ın Türkiye sınırına yakın AB yardımları ile mültecileri kayıt altına almak için kurulan Fylakio mülteci kampına yaptığı ziyarette, tek kişilik bir odada 95 kişinin barındığı belirtildi. Kampta gözaltında bulunanlar arasında hamile kadın ve çocukların da olduğu kaydedildi. Kamplardaki sığınmacıların haftalarca ya da aylarca bu kamplarda kaldıkları ve uygunsuz koşullarda yaşadıkları saptandı. Ziyaret sırasında kampta 319 kişinin barındığı ve bu kişilerin 128'ini küçük yaştaki çocukların oluşturduğu belirtildi. Bu çocukların yarısının ise refakatçisinin olmadığı kaydedildi.

Benzer koşulların Midilli adasındaki kamplarda da gözlemlendiği aktarıldı. Kirli yataklar, aşırı kirli ve tıkalı tuvaletlerin durumunun yer aldığı raporda birçok sığınmacının bu koşullar nedeniyle uyuz olduğu belirtildi.

Moria mülteci kampı

Moria mülteci kampı

Cinsel taciz uyarısı

Uzmanlar Yunan yetkililere kamplarda her tuttukları kişi için gıda, bir yatak, nevresim ve hijyen ürünleri sağlamaları çağrısında bulundu. Bunun dışında çocuk ve kadınların yalnız erkeklerle beraber kalmalarına müsaade edilmemesi ve mültecilerin barındıkları yerlerin aşırı kalabalık olmaması istendi. Uzmanlar bu durumun küçük yaştaki çocukların cinsel tacize maruz kalmaları riskini doğurduğunu belirtti. Yetersiz sağlık hizmetlerinin de iyileştirilmesi talep edildi.

Farklı yerlerde mültecilerin güvenlik güçlerinin kötü muamelesine maruz kaldıkları yönünde şikâyetler olduğu belirtildi. Rapora göre, polisin kötü muamelesi Fylakio ve Midilli adasındaki Moria mülteci kamplarında yaşandı. Bazı mültecilerin de Türkiye sınırından mültecilerin geri çevrildiğini söylediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne (UNHCR) göre Ocak-Nisan 2018 tarihleri arasında Yunanistan'a 16 bin 500 sığınmacı geldi.

dpa/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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