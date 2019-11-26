Avrupa Konseyi'nden Malta'ya eleştiri

Avrupa Konseyi, 2017 yılında suikaste kurban giden araştırmacı-gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın öldürülmesinin ardındaki nedenlerin bugüne kadar aydınlatılamamış olmasından ötürü Malta'yı eleştirdi.
Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta'yla ilgili bugün yayınlanan raporunda, araştırmacı-gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin bugüne kadar aydınlatılamamış olması eleştirildi. Raporda Malta'nın Konseyin gazeteci cinayetinin aydınlatılması ve sorumluların yargı karşısına çıkarılmasına yönelik tavsiyelerinin "yetersiz" şekilde uygulamaya konulduğu ifade edilirken, hukuk devleti ve yolsuzlukla mücadele konusundaki çabaların da tatminkâr olmadığı eleştirisinde bulunuldu.
53 yaşındaki araştırmacı-gazeteci Daphne Caruana Galizia 16 Ekim 2017'de otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Yolsuzluk, kara para aklama ve kayırmacılık konularında yaptığı haberlerle tanınan Galizia'nın ortaya çıkardığı skandallarda hükümet üyelerinin de adı geçiyordu. Cinayet bugüne kadar aydınlatılamadı.
Avrupa Konseyi, cinayetin aydınlatılabilmesi için birçok kez girişimde bulunmuş ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti. Son olarak Konseyin hukuk komisyonu 2020 yılının başında ülkede kovuşturmanın iyileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele amacıyla bir dizi tavsiye hazırlamıştı.
AFP,DW/BÖ,JD
© Deutsche Welle Türkçe
Gazeteci Galizia suikastı ile bağlantılı olarak Malta hükümeti üzerindeki baskı artıyor. Ülkede üst düzey siyasilerin istifasının ardından Malta basını Başbakan Muscat’ın da görevi bırakacağını iddia etti.
Maltalı gazeteci Galizia suikastı ile bağlantılı soruşturmada Başbakan Muscat’ın özel kalem müdürü Schembri ve Turizm Bakanı Mizzi istifa etti.