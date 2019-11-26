Avrupa Konseyi'nden Malta'ya eleştiri

Avrupa Konseyi'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi Malta'yla ilgili bugün yayınlanan raporunda, araştırmacı-gazeteci Daphne Caruana Galizia cinayetinin bugüne kadar aydınlatılamamış olması eleştirildi. Raporda Malta'nın Konseyin gazeteci cinayetinin aydınlatılması ve sorumluların yargı karşısına çıkarılmasına yönelik tavsiyelerinin "yetersiz" şekilde uygulamaya konulduğu ifade edilirken, hukuk devleti ve yolsuzlukla mücadele konusundaki çabaların da tatminkâr olmadığı eleştirisinde bulunuldu.

53 yaşındaki araştırmacı-gazeteci Daphne Caruana Galizia 16 Ekim 2017'de otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Yolsuzluk, kara para aklama ve kayırmacılık konularında yaptığı haberlerle tanınan Galizia'nın ortaya çıkardığı skandallarda hükümet üyelerinin de adı geçiyordu. Cinayet bugüne kadar aydınlatılamadı.

Avrupa Konseyi, cinayetin aydınlatılabilmesi için birçok kez girişimde bulunmuş ve bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasını talep etmişti. Son olarak Konseyin hukuk komisyonu 2020 yılının başında ülkede kovuşturmanın iyileştirilmesi ve yolsuzlukla mücadele amacıyla bir dizi tavsiye hazırlamıştı.

AFP,DW/BÖ,JD

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