 Avrupa Konseyi′nden Ankara′ya parti kapatma uyarısı | AVRUPA | DW | 19.03.2021

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AVRUPA

Avrupa Konseyi'nden Ankara'ya parti kapatma uyarısı

Avrupa Konseyi, Halkların Demokratik Partisi’ni kapatma girişimlerine karşı Ankara’yı uyararak, HDP'nin kapatılmasının sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric

Avrupa Konseyi, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) kapatma girişimlerine karşı Ankara'yı uyardı. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Alman Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada HDP'nin yasaklanmasının "son derece sorunlu" bir durum yaratacağını söyledi.

"Siyasi partiler AİHM'in koruması altında"

Pejcinovic Buric, siyasi partilerin toplanma ve örgütlenme özgürlüğünü de güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koruması altında olduğunu söyledi.

"AİHM siyasi partilerin bir demokrasi içinde oynadığı temel rolün altını açıkça çiziyor" diyen Pejcinovic Buric "Mahkeme, bir partinin feshedilmesini ya da yasaklanmasını sadece son derece olağanüstü şartlar altında en son çıkış yolu olarak haklı olabilecek, aşırı bir tedbir olarak görüyor" diye konuştu.

Pejcinovic Buric "Siyasi bir partinin yasaklanması AİHM hukuku uyarınca bu partinin halkın bir bölümünün içinde bulunduğu durumu, kamuoyunda tartışma çabası gibi basit bir olguyla gerekçelendirilemez. (Türkiye'de) Hükümetin hayata geçirdiği terörle mücadele tedbirlerinin yöntem ve usullerini eleştirmek de bir muhalefet partisinin yasaklanması için gerekçe oluşturamaz" diye konuştu.

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HDP neden kapatılmak isteniyor?

"AİHM Türkiye aleyhinde 6 karar aldı"

Türkiye'de daha önce de siyasi partilerin kapatıldığını ve bunların AİHM'nin gündemine geldiğini hatırlatan Pejcinovic Buric, yedi vakadan altısında AİHM'in Türkiye aleyhinde karar aldığını söyledi.

Mahkemenin altı davada Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmettiğini belirten Pejcinovic Buric HDP'nin yasaklanması halinde de benzer bir sonucun ortaya çıkabileceğini söyledi.

Avrupa Konseyi'ne üye 47 ülkeden biri de Türkiye. Konseye bağlı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunuyor. Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde temel insan haklarının çiğnenmesi durumunda bireyler ya da tüzel kişiler belirli usul ve kurallar çerçevesinde mahkemeye başvuru yapabiliyor.

DW / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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