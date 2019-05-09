Avrupa Konseyi İstanbul seçimleri için heyet gönderecek

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanı Anders Knape tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerini izlemek üzere heyet göndermek istediklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Biz Kongre'yi tüm yerel seçimlerde seçimleri gözlemlemeleri için davet ettik, ediyoruz, yine edeceğiz" açıklaması sonrasında Knape, kongrenin talebini Avrupa Konseyi nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Kaan Esener'e gönderilen mektupla iletti.

Mektupta "Kongre, resmi davetin zamanında ulaşması kaydıyla 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimleri izlemek üzere heyet göndermeye niyetlidir” ifadesi kullanıldı.

Anders Knape: Kaygılıyız

Kongre Başkanı, YSK'nın İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı sonrası yaptığı açıklamada durumdan kaygı duyduklarını ifade ederek "İstanbul'daki seçimleri büyük bir kaygıyla karşılıyoruz ve Türk makamlarını seçim sürecinin güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almaya çağırıyoruz" demişti.

Karar sonrası açıklama yapan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland da durumun "seçmenlerin güvenine ciddi şekilde zarar verecek potansiyele sahip olduğunu" belirtmişti. Jagland'ın sözcüsü Daniel Holtgen aracılığıyla yapılan açıklamada, "özgür ve adil seçimler için gerekli şartlardan seçim gününden önce emin olunmalı, sonra değil" ifadesi kullanılmıştı.

31 Mart yerel seçimlerini izlemek üzere Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinden 22 kişilik heyet, seçimleri izlemek üzere Türkiye'de bulunmuştu.

DW,AP/MY,BK

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