 Avrupa İlaç Ajansı: Johnson & Johnson aşısının faydası riskinden fazla | DÜNYA | DW | 20.04.2021

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DÜNYA

Avrupa İlaç Ajansı: Johnson & Johnson aşısının faydası riskinden fazla

Avrupa İlaç Ajansı, Johnson & Johnson aşısı ile kan pıhtılaşması vakaları arasında bir bağlantı olabileceğini ancak aşının faydasının, riskinden daha fazla olduğunu açıkladı.

Johnson & Johnson aşısı

Johnson & Johnson aşısı

Avrupa İlaç Ajansı, Johnson & Johnson aşısı ile nadir görülen kan pıhtılaşması vakaları arasında bir bağlantı olabileceğini açıkladı.

Ajans, aşının uygulanmasına bir kısıtlama getirilmeyeceğini duyurdu. Açıklamada "Astra Zeneca aşısında da görüldüğü üzere, aşının faydaları, risklerinden çok fazla" ifadelerine yer verildi.

Ajans tarafından, "Düşük trombosit sayısı durumunda kan pıhtılaşması görülebilir" uyarısının "nadir görülen yan etkiler" arasına eklenmesi gerektiği söylenirken, bu riskin "çok düşük" olduğunun da altı çizildi.

Aşılamadan sonra üç hafta içerisinde, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bacaklarda şişme, karın ağrısı ve baş ağrısı, bulanık görme gibi nörolojik semptomların görülmesi durumunda acil doktora başvurulması gerektiği belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansı, aşının olası yan etkilerinin incelenmeye devam edileceğini, her yeni kanıt ve veriyi analiz edip, gerektiğinde elde edilen güncellenmiş verileri paylaşacaklarını belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa İlaç Ajansı'nın aşının güvenli olduğuna dair duyurusunu "iyi haber" olarak nitelendirdi. Von der Leyen "Karardan memnunum. Bu, Avrupa'daki aşılama kampanyaları için iyi haber" dedi.

Geçen hafta ABD'nin resmi sağlık kurumları, yaşanan kan pıhtısı vakası nedeniyle Johnson & Johnson aşısının kullanımına ara verilmesini tavsiye etmişti.

Avrupa İlaç Ajansı, ABD'de görülen, düşük trombosit sayısından kaynaklı olduğu anlaşılan biri ağır olmak üzere sekiz vakayı incelemiş, bütün hastaların 60 yaş altı olduğunu ve çoğunun kadın olduğunu belirlemişti.

ABD firması Johnson & Johnson, aşıların Avrupa'ya sevkiyatını konu netleşene kadar durdurmuştu.

dpa, epd / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

 

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Avrupa İlaç Ajansı J&J aşısını inceleyecek

Kan pıhtılaşmasına neden olduğundan şüphelenilen Johnson & Johnson aşısının Avrupa'daki kaderi gelecek hafta belli olacak. Benzer şüpheyle AstraZeneca aşısının kullanımını durduran ilk Avrupa ülkesi ise Danimarka oldu.  

ABD'de J&J aşısını durdurma tavsiyesi

ABD'nin resmi sağlık kurumları FDA ve CDC, yaşanan altı tromboz vakası nedeniyle Johnson & Johnson aşısının kullanımına ara verilmesini tavsiye etti.  

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