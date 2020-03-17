"Avrupa genelinde ırkçı polis kontrolleri yasaklansın"

Avrupa Konseyi’nin ırkçılıkla mücadele komisyonu, polis kontrollerinde ırkçılığı engellemek için üye ülkelerden daha güçlü tedbirler almalarını istedi.

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) polisin ırk temelinde kontrol yapmasının tüm Avrupa ülkelerinde yasalarla açıkça yasaklanmasını talep etti. Açıklamada ırk temelinde yapılan polis kontrollerinin toplumdaki azınlıklar açısından aşağılayıcı olduğu, bazı kesimlerin damgalanmasına ve klişeleştirmelere neden olduğu belirtildi.

Ayrıca ırkçılığın yer bulamadığı ve aktif bir biçimde engellendiği bir polis kültürünün hakim kılınması gerektiği ifade edildi.

ECRI daha önce ırk temelinde profillemeye ilişkin Alman polisi içinde bir araştırma yapılmasını tavsiye etmişti. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer (CSU), Pazar günü yaptığı açıklamada kendisi görevde olduğu müddetçe böyle bir araştırmanın yapılmayacağını söylemişti. Adalet Bakanı Christine Lambrecht (SPD) ise bu tür bir araştırmanın yapılmasını savunuyor.

Irk temelli profilleme nedir?

İnsanların herhangi bir somut şüphe olmaksızın sadece deri rengi, saç rengi ya da dışsal görünümleri nedeniyle kontrol edilmesine ırk temelli profilleme deniyor. Almanya’da ırk temelli profilleme bir süredir yasak.

ECRI, polis teşkilatlarına da yeni polis alımında seçimlerin toplumdaki çeşitliliği yansıtacak şekilde yapılmasını tavsiye ediyor. ECRI uzmanları ayrıca polise insan hakları konusunda düzenli eğitim verilmesini ve ırkçılık konusunda teşkilat içinde bağımsız izleme mekanizmaları oluşturulmasını savunuyor.

Avrupa Konseyi bünyesindeki komisyon, ayrıca üye devletlere ırkçılık ve polis şiddeti üzerine güncel tartışmaları değişim için bir fırsat olarak kullanma çağrısı yapıyor.

Merkezi Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi 1949 yılında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü korumak ve güçlendirmek için kuruldu. Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesi arasında Rusya ve Türkiye de bulunuyor.

dpa / EC, HS

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