Avrupa Gazeteciler Federasyonu'ndan Merdan Yanardağ çağrısı

EFJ Genel Sekreteri Gutierrez, Ankara'dan gazetecilerin güvenliğini sağlamaya ilişkin kabul ettiği taahhütleri yerine getirmesini talep etti.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez, Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü ile TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın tutuklanması konusunda açıklamalarda bulundu. ANKA haber ajansına konuşan Gutierrez, seçimlerden bu yana Türkiye'de basın özgürlüğü alanında daha fazla gerileme kaydedildiğini söyledi. Gutierrez, 20'den fazla uluslararası medya özgürlüğü ve gazetecilik kuruluşunun, İspanya'nın dönem başkanlığını devralacağı AB Konseyi'ne Türkiye ile kurulacak ilişkilere dair çağrısını hatırlatarak, "Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Avrupalı hükümetlere ve politika yapıcılara, medya özgürlüğü ve temel hakların geliştirilmesinin Türkiye ile gelecekteki ilişkilerin merkezinde yer almasını sağlamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Türkiye'deki yetkililere seslenen Gutierrez, "Taahhütlerinize riayet edin. Nisan 2016'da Avrupa Konseyi'nin gazetecilerin güvenliğine ilişkin tavsiyelerini imzaladınız. Bu tavsiyeleri uygulamak için neyi bekliyorsunuz? Rusya’dan da daha fazla olmak üzere basın özgürlüğüne dair standartların en çok ihlal edildiği Avrupa ülkesindeki basın özgürlüğünü iyileştirmek için neyi bekliyorsunuz? Şimdi hareket geçme zamanıdır" diye konuştu.

2015 yılından bu yana Türkiye'de 200 basın özgürlüğü ihlali yaşandığını ve yedi gazeteci cinayeti işlendiğini söyleyen Gutierrez, "Hâlâ 57 gazeteci cezaevinde. Bu korkunç bir durum. Avrupa'daki en kötü durum. Bu gidişatı iyileştirmek için hiçbir adım atılmıyor. Bu gazetecilerin haklarıyla ilgili değil, Türk yurttaşlarının özgür, güvenilir ve bağımsız habere erişim hakkıyla ilgilidir" diye devam etti.

Özturan: Basın özgürlüğü ihlallerinin beşte biri Türkiye'de

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'nden (ECPMF) Medya Özgürlüğü Acil Müdahale Koordinatörü Gürkan Özturan da gazetecilerin ifadelerinden dolayı hukuki sürece maruz kalmasının yeni olmadığını vurguladı ve bunun Türkiye'de uzun süredir devam eden kötü bir uygulama olduğunun altını çizdi. Benzer örneklerin Avrupa'da Polonya ve Macaristan gibi ülkelerde de görüldüğünü belirten Özturan, "Türkiye basın ve medya özgürlüğü ihlalleri konusunda Avrupa'da adeta sıra dışı bir yere sahip. Çünkü Avrupa'da gerçekleşen basın ve medya özgürlüğü ihlallerinin neredeyse beşte biri Türkiye'de yaşanıyor" dedi. "Buna Ukrayna da dahil" diye sözlerine devam eden Özturan, "Savaş koşulları altındaki bir ülkede, silah altındaki bir ülkede gazetecilerin çalışma koşulları Türkiye'deki çalışma koşullarından daha az riskli" ifadesiyle konuya dikkat çekti.

Özturan gazeteci Merdan Yanardağ'ın sarfettiği sözlerin şiddet çağrısı da içermediğini, bu nedenle basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek, ifadelerinin hukuki sürecin dışında tutulması gerektiğini savundu.

Yanardağ terör propagandası iddiasıyla tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, "4 soru 4 yanıt" programında sarfettiği, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle soruşturma başlatmıştı. Yanardağ, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla 27 Haziran Salı günü tutuklanmıştı.

Türkiye'de basın meslek örgütleri, yaptıkları haberler gazeteciler hakkında dava açılmasına, gazetecilere yönelik şiddet ve tehdide son verilmesini talep ediyor.

Son olarak Tatvan Belediyesi'yle ilgili yolsuzluk iddiaları ve arazi satışlarını gündeme getiren gazeteci, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül 17 Haziran'da AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin korumaları tarafından saldırıya uğramış, saldırı anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildiğinden kamuoyuna da yansımıştı.

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi'nden (ECPMF), Medya Özgürlüğü Acil Müdahale Koordinatörü Özturan, Türkiye'de son bir yılda gazetecilere, medya mensupları ve medya kuruluşlarına yönelik 173 saldırı düzenlendiğini ve bu saldırılardan 290'ın üzerinde gazeteci, medya mensubu veya medya kuruluşunun etkilendiğini aktardı.

ANKA / ETO, JD

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