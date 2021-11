Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT; İngilizce Organisation for Security and Co-operation in Europe, OSCE), uluslararası organizasyon. Üye ülke sayısı 57'dir.

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı" (AGİK) adı altında 1970'li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa'nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuştur.