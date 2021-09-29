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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT; İngilizce Organisation for Security and Co-operation in Europe, OSCE), uluslararası organizasyon. Üye ülke sayısı 57'dir.

"Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı" (AGİK) adı altında 1970'li yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa'nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasında bu amaca yönelik işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuştur. DW Türkçe'nin AGİT ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

AGİT'ten Fincancı, Nesin ve Önderoğlu için beraat çağrısı 29.09.2021

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, 30 Eylül tarihinde tekrar hakim karşısına çıkacak olan Erol Önderoğlu, Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin'in beraatini istedi.
OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

AGİT'ten Soğuk Savaş uyarısı 03.12.2020

Türkiye dahil 57 ülkeden oluşan AGİT'in Başkanı, üye ülkeler arasında yapıcı diyalogdan ziyade Soğuk Savaş'ı andıran çatışma havasının hakim olduğu uyarısı yaptı.
The election specialist Shannon Zastoupil and election official Tom DeFazio work in the ballot room among completed absentee ballots and paper bags containing mailing envelopes for absentee ballots after Election Day at the Kenosha Municipal Building in Kenosha, Wisconsin, U.S. November 4, 2020. REUTERS/Daniel Acker

AGİT seçim gözlemcileri Trump'a sert çıktı 05.11.2020

ABD’deki 3 Kasım seçimlerini izleyen AGİT gözlem heyeti, Trump'ı Amerikan halkının seçim sistemi ve demokratik kurumlarına güvenini baltalamakla suçladı.

24.08.2018, Armenien, Eriwan: Nikol Paschinjan, Ministerpräsident von Armenien, spricht bei einer Pressekonferenz neben Bundeskanzlerin Merkel (nicht im Bild). Die Bundeskanzlerin besucht bis zum 25.08.2018 die ehemaligen Sowjetrepubliken Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Erivan'dan Türkiye'nin arabuluculuğuna itiraz 23.10.2020

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'la ilgili yürütülen müzakerelere Türkiye'nin arabulucu olarak katılmasına karşı olduğunu söyledi.

August 23, 2022 Opposition supporters rally to protest against disputed presidential elections results in Minsk on August 23, 2020. (Photo by Sergei GAPON / AFP) (Photo by SERGEI GAPON/AFP via Getty Images)

Belarus'ta sular durulmuyor 23.08.2020

Belarus'ta 26 yıldır iktidarda olan Aleksandr Lukaşenko'nun istifasını isteyen muhalifler başkent Minsk'te yine protesto gösterisi düzenledi. Rusya ise Lukaşenko'ya destek çıkıyor.
HANDOUT - 23.04.2019, Venezuela, Caracas: Auf diesem vom venezolanischen Präsidentenamt zur Verfügung gestellten Bild hält Andrej Hunko (l), europapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, ein Treffen mit Nicolas Maduro (M.), Präsident von Venezuela, im Regierungspalast. Hunko hat sich auch mit dem selbst ernannten Präsidenten und Oppositionsführer Guaido getroffen. «Habe dort meine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass eine Lösung der Krise nur friedlich und dialogisch sein kann», schrieb Hunko auf Twitter. (Am 24.04.2019 zur Verfügung gestelltes Bild.) Foto: ---/Prensa Miraflores/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Alman milletvekilinin Maduro ile görüşmesi Berlin'i karıştırdı 26.04.2019

24 Haziran seçimleri öncesinde AGİT gözlemcisi olarak Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Sol Parti milletvekili Hunko'nun Venezuela'da Devlet Başkanı Maduro ile görüşmesi Almanya'da tartışma yarattı.
ARCHIV - 07.06.2016, Berlin: ILLUSTRATION - Eine Frau versucht, sich vor der Gewalt eines Mannes zu schützen. Jeden Tag versucht im Schnitt mindestens ein Mann in Deutschland seine Partnerin oder Ex zu töten. Dazu kommen tausende Fälle von Vergewaltigungen, Körperverletzungen, Stalking und sexueller Nötigung. (zu dpa Giffey: Für viele Frauen ist Zuhause ein gefährlicher Ort vom 20.11.2018) Foto: Maurizio Gambarini/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Eğitim düzeyi yüksek kadın daha fazla şiddet görüyor 07.03.2019

AGİT araştırması, Doğu ve Güneydoğu Avrupa'daki kadınların yüzde 70'inin hayatında en az bir kez şiddet gördüğünü ortaya koydu. Araştırmaya göre, kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe şiddet görme oranı da artıyor.
26.11.2018, Russland, Kerch: CRIMEA, RUSSIA - NOVEMBER 26, 2018: The Nikopol gunboat (L) and the Yany Kapu tugboat of the Ukrainian Navy tugged to the Kerch Seaport. On November 25, 2018, three Ukrainian Navy vessels illegally crossed the Russian border and intruded into Russia's territorial waters. Sergei Malgavko/TASS Foto: Sergei Malgavko/TASS/dpa |

Doğu Ukrayna’da Noel ateşkesi 28.12.2018

Ukrayna’nın doğusunda ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalara Noel nedeniyle ara verildi. Ateşkesi memnuniyetle karşılayan Almanya ve Fransa, Rusya’dan alıkoyduğu Ukraynalı denizcileri serbest bırakmasını istedi.

24.06.2018, Türkei, Diyarbakir: Wahlhelfer leeren eine Wahlurne zur Auszählung auf einem Tisch aus. Die Türkei hat ein neues Parlament und einen künftig deutlich mächtigeren Präsidenten gewählt. Foto: Emre Tazegul/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Avrupa’dan seçim kanununa eleştiri 15.12.2018

Avrupa Konseyi ve AGİT’in yayınladığı raporda, Türkiye’de 24 Haziran seçimlerinden kısa bir süre önce seçim kanununda yapılan değişikliklerin uluslararası normlarla uyuşmadığı belirtildi.
24.06.2018 +++ ANKARA, TURKEY -JUNE 24: Ballot papers are being counted in Ankara, Turkey on June 24, 2018 as voting ends for Turkish Presidential and parliamentary elections in Turkey. Halil Sagirkaya / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

AKPM: 24 Haziran seçim kampanyaları eşit şartlarda yapılmadı 05.09.2018

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi 24 Haziran seçimleriyle ilgili yayınladığı gözlem raporunda seçim bürolarının çoğunda sorun yaşanmadığına, ancak seçim kampanyalarının adil ve eşit şartlarda yapılmadığına işaret etti.
OSCE-GIPFEL IN WIEN - Flaggen vor der Wiener Hofburg heute mittag. APA Photo: Robert Jaeger |

AGİT gazetecinin Ukrayna'dan Türkiye'ye iadesini eleştirdi 19.07.2018

AGİT, Gülen yapılanmasına üye olduğu iddia edilen gazeteci Yusuf İnan'ın Ukrayna’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesini eleştirdi.

24.06.2018 +++ ANKARA, TURKEY -JUNE 24: Ballot papers are being counted in Ankara, Turkey on June 24, 2018 as voting ends for Turkish Presidential and parliamentary elections in Turkey. Halil Sagirkaya / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Türkiye'den AGİT'in seçim raporuna tepki 26.06.2018

Türk hükümeti, AGİT seçim gözlemcilerinin hazırladığı rapora tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, bağımsız ve tarafsız gözlem ilkeleriyle bağdaşmayan örneklere raporda yer verilmesi eleştirildi.
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 24: Turkey's President Recep Tayyip Erdogan casts his vote with his grandsons in the countries parliamentary and presidential election on June 24, 2018 in Istanbul, Turkey. Voting opened across Turkey after weeks of campaigning. Turks are voting in a snap Parliamentary and Presidential election called by President Recep Tayyip Erdogan. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

AGİT: Seçimler şeffaf ve tarafsız değildi 25.06.2018

24 Haziran seçimlerini gözlemlemek için Türkiye’de bulunan uluslararası heyet, seçimlerde şeffaflık ve tarafsızlık ilkesinin sağlanmadığını duyurdu. Gözlemciler Türkiye'de ilk kez güvenlik endişesi yaşadıklarını aktardı.
ISTANBUL, TURKEY - JUNE 24: Turkey's President Recep Tayyip Erdogan emerges from the voting booth before casting his vote in the countries parliamentary and presidential election on June 24, 2018 in Istanbul, Turkey. Voting opened across Turkey after weeks of campaigning. Turks are voting in a snap Parliamentary and Presidential election called by President Recep Tayyip Erdogan. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Alman uzman: Seçimler 'adil ve özgür' olarak nitelendirilemez 25.06.2018

Heinrich Böll Vakfı Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel, seçim sonuçlarına ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Brakel, "Standartların AGİT yükümlülüklerini karşılamadığı açık” diye konuştu.

Die deutsche und die türkische Fahne wehen am 03.02.2014 in Berlin am Potsdamer Platz vor dem Hotel Ritz Carlton. Dort traf der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan ein. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Berlin: Türkiye kuralları ihlal ediyor 22.06.2018

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sol Parti milletvekili Hunko’nun AGİT seçim gözlemcisi olarak Türkiye’ye alınmamasının uluslararası kuralların ihlali olduğunu belirtti. Bakanlık seyahat yasağının kaldırılması için uğraşıyor.
17.01.2014 ARCHIV - Andrej Hunko (Die Linke) spricht am 17.01.2014 im Bundestag in Berlin. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Deutscher Wahlbeobachter in der Ukraine: «Alles ruhig und friedlich» vom 26.05.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Almanya'dan AGİT gözlemcisinin Türkiye'ye alınmamasına tepki 22.06.2018

Alman Dışişleri Bakanlığı, AGİT'in seçim gözlemcisi olarak Türkiye'ye girişine izin verilmeyen Sol Parti milletvekili Andrej Hunko’ya konulan yasağın kaldırılmasına çalışıyor.
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