Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA

1992 - Modern futbolun doğduğu yıl

Gösterişli ve parlak görünümü ve büyük transfer ücretlerinin harcandığı modern futbol dünyası öyle kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu durum, ilk olarak Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi sezonlarının ve Avrupa'daki futbolcular için hareket özgürlüğünün başladığı yıl olan 1992‘ye dayanıyor. O günden bu güne hem futbol hem de futbolcu için çok şey değişti.