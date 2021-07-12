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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), uluslararası spor kurumu. 1954 yılında kuruldu. Kendisine bağlı ülke federasyonlarından oluşur, yarı federal özelliğe sahiptir.

DW Türkçe'nin UEFA ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

Euro 2020. Wording on the vandalised mural of Manchester United striker and England player Marcus Rashford on the wall of the Coffee House Cafe on Copson Street, Withington, is covered over, the morning after the England football team lost the UEFA Euro 2021 final. Picture date: Monday July 12, 2021. Marcus Rashford, Jadon Sancho and Bukayo Saka all failed from the spot on Sunday night as England went down on penalties. The trio's social media pages were quickly flooded with racist comments, leading the Prime Minister and the FA to condemn the disgusting behaviour.See PA story SPORT England. Photo credit should read: Peter Byrne/PA Wire URN:60897562

İngiltere'de şampiyona sonrası ırkçılık soruşturması 12.07.2021

İngiliz polisi, Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında penaltıları kaçıran üç siyah futbolcuya yönelik ırkçı söylemler nedeniyle soruşturma başlattı. Ülkede ise geniş çaplı bir ırkçılık tartışması başladı.

MUNICH, GERMANY - JULY 11: A general view outside of the soccer stadium Allianz Arena which is illuminated in rainbow colours for Christopher Street Day (CSD) on July 11, 2020 in Munich, Germany. Christopher Street Day is an annual European LGBT celebration and demonstration held in various cities across Europe for the rights of LGBT people and against discrimination and exclusion. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

Almanya'dan UEFA'ya yoğun tepkiler 23.06.2021

Münih Stadı’nın gökkuşağı renklerinde ışıklandırılmasını yasaklayan UEFA yoğun tepkilerin odağı oldu. Macaristan Başbakanı Orban, Almanya gezisini iptal etti.
MUNICH, GERMANY - JULY 11: A general view outside of the soccer stadium Allianz Arena which is illuminated in rainbow colours for Christopher Street Day (CSD) on July 11, 2020 in Munich, Germany. Christopher Street Day is an annual European LGBT celebration and demonstration held in various cities across Europe for the rights of LGBT people and against discrimination and exclusion. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

UEFA Münih Stadı'nda gökkuşağı renklerine izin vermedi 22.06.2021

UEFA, "siyasi bağlamı" olması gerekçesiyle Almanya-Macaristan maçı sırasında Münih Stadı'nın LGBTİ+ bireylerin sembolü olan gökkuşağı renkleri ile ışıklandırılmasına izin vermedi.
Fussball Derbystar Ligaball in der Allianz Arena Muenchen, 10.06.2020, Fussball, DFB-Pokal, Halbfinale, FC Bayern Muenchen - Eintracht Frankfurt Muenchen *** Soccer Derbystar league ball in the Allianz Arena Munich, 10 06 2020, soccer, DFB Cup, semi-finals, FC Bayern Muenchen Eintracht Frankfurt Muenchen Poolfoto Preiss/Witters/Pool/Witters ,EDITORIAL USE ONLY

Pandemi Avrupa futboluna 8,7 milyar euro zarar verdi 21.05.2021

UEFA tarafından hazırlanan bir rapor, Avrupa’daki futbol kulüplerinin koronavirüs salgınından dolayı toplam 8,7 milyar euro zarara uğradığını ortaya koydu.

A photo taken on April 6, 2016 shows the logo of European football body UEFA at the UEFA headquarters in Nyon. Swiss police raided the headquarters of European football body UEFA on April 6 following the latest revelations of a web of Panama-based offshore financial dealings by the rich and famous. The raid came after the so-called Panama Papers revealed that newly elected FIFA president Gianni Infantino signed TV rights contracts for the Champions League with a company headed by two defendants later caught up in the corruption scandal that engulfed football's world body. / AFP / FABRICE COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

Şampiyonlar Ligi finali İstanbul yerine Porto'da oynanacak 13.05.2021

UEFA, Manchester City ile Chelsea'yi 29 Mayıs'ta karşı karşıya getirecek olan Şampiyonlar Ligi finalinin, İstanbul yerine Portekiz'in Porto şehrinde oynanacağını açıkladı.
13.9.2016 *** MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 13: The rain pours onto an umbrella prior to the UEFA Champions League Group A match between Manchester City FC and VfL Borussia Moenchengladbach at Etihad Stadium on September 13, 2016 in Manchester, England. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images) Copyright: Getty Images/R. Heathcote

İngiltere Şampiyonlar Ligi finali için UEFA ile görüşüyor 09.05.2021

İngiltere Türkiye'yi yüksek riskli ülkelerin bulunduğu kırmızı listeye almasının ardından İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde maçı İngiltere’ye taşımak için UEFA ile "hassas" görüşmeler yürütüyor.

1992 - Modern futbolun doğduğu yıl 06.05.2021

Gösterişli ve parlak görünümü ve büyük transfer ücretlerinin harcandığı modern futbol dünyası öyle kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu durum, ilk olarak Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi sezonlarının ve Avrupa'daki futbolcular için hareket özgürlüğünün başladığı yıl olan 1992‘ye dayanıyor. O günden bu güne hem futbol hem de futbolcu için çok şey değişti.
Capital One Cup 2013/14 Fourth Round Arsenal v Chelsea Emirates Stadium, Arsenal (London, GB) 29 October 2013. Detail shot of Mezut Ozil of Arsenal as he controls the ball with his left foot Photo: Javier Garcia / BPI Copyright: picture-alliance/Back Page Images

Avrupa Süper Ligi dağılma noktasına geldi 21.04.2021

Avrupa Süper Ligi başlamadan dağılma tehlikesi ile karşı karşıya geldi. Altı İngiliz kulübü organizasyondan çekildiklerini duyurdu.

ARCHIV - UEFA-Präsident Aleksander Ceferin spricht am 05.02.2017 während einer Pressekonferenz nach einer Sitzung des Exekutivkomitees der Europäischen Fußball-Union (UEFA) in Nyon, Schweiz. Als «Wächter des schönen Spiels» sieht sich der Slowene - doch vor dem Kongress der Europäischen Fußball-Union am Mittwoch in Genf heftet dem 49-Jährige öffentlich noch das Bild des unnahbaren Technokraten an. (zu dpa Skandale, Finanz-Fairplay: Fünf Aufgaben für UEFA-Chef Ceferin am 19.09.2017) Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

UEFA: Avrupa Süper Ligi’ne katılanlar milli takımlarında forma giyemez 19.04.2021

UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi’nde top koşturacak oyuncuların kendi milli takımlarında forma giyemeyeceklerini duyurdu. Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatı da açıklandı.
07/02/2021 Fußball: Premier League, England, 23. Spieltag, FC Liverpool - Manchester City. Ilkay Gündogan (l) von Manchester City schießt einen Elfmeter. +++ dpa-Bildfunk +++

Avrupa Süper Ligi yoğun eleştirilere rağmen kuruldu 19.04.2021

Aralarında Real Madrid, Juventus ve Arsenal gibi futbol devlerinin bulunduğu 12 kulüp, Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıkladı. Oluşuma UEFA ve FIFA’nın yanı sıra siyasiler de tepkili.

FUSSBALL WM 2018 Halbfinale 11.07.2018 Kroatien - England Raheem Sterling (England) traegt Trusox Socken, welche die FIFA bei Andreas Granqvist (Schweden) als nicht genehmigte Werbung eingestuft und mit einer Geldstrafe belegt hat. FOTO: ULMER Pressebildagentur/Markus Ulmer xxNOxMODELxRELEASExx |

"Avrupa Süper Ligi" iddiasına karşı ortak bildiri 21.01.2021

Avrupa'nın önde gelen bazı futbol kulüplerinin ayrı bir lig oluşturmayı planladığı iddialarına karşı FIFA ve altı kıta konfederasyonu ortak bir bildiri ile ayrı bir lige kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.
Soccer Football - Champions League - Group H - Paris St Germain v Istanbul Basaksehir F.K. - Parc des Princes, Paris, France - December 8, 2020 Referee Ovidiu Hategan with Istanbul Basaksehir coaching staff as the match is interrupted REUTERS/Charles Platiau

Rumen hakemden ırkçı ifade için özür 09.12.2020

Fransa’da oynanan Medipol Başakşehir-Paris Saint Germain maçında Başakşehir'in yardımcı antrenörüne ırkçı söylemde bulunan dördüncü hakem Sebastian Colţescu özür diledi.
30.06.2019, xkvx, Fussball Fussball U21, U 21 EM Finale 2019, Spanien - Deutschland emspor, v.l. UEFA Praesident Aleksander Ceferin Udine *** 30 06 2019, xkvx, Soccer Soccer U21 EM Final 2019, Spain Germany emspor, v l UEFA President Aleksander Ceferin Udine

UEFA Süper Kupa maçı seyircili oynanacak 25.08.2020

UEFA, 24 Eylül'de Budapeşte'de Bayern Münih ile FC Sevilla arasında oynanacak Süper Kupa maçına, stadyumun yüzde 30'unu dolduracak kadar seyirci alınacağını duyurdu.

23.08.2020 Bayern Munich's German goalkeeper Manuel Neuer raises the European Champion Clubs' Cup during the trophy ceremony after winning at the end of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon on August 23, 2020. (Photo by MATTHEW CHILDS / POOL / AFP) (Photo by MATTHEW CHILDS/POOL/AFP via Getty Images)

Şampiyonlar Ligi kupası Bayern Münih'in 24.08.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 yenen Bayern Münih şampiyon oldu. Maç sonrası Paris'te olaylar çıktı, polis 148 kişiyi gözaltına aldı.

LYON, FRANCE - JULY 07: Megan Rapinoe of the USA celebrates following the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

Kadın futbolu salgından nasıl etkileniyor? 24.05.2020

Salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde futbol ekonomileri sıkıntı yaşıyor. Peki, UEFA ve FIFA'nın pandemi nedeniyle kadın turnuvalarını ertelemesi kadın futbolunu nasıl etkiledi?
27.02.2020 *** In this photo taken on Friday, March 27, 2020, healthcare workers assist a patience at one of the intensive care units (ICU) at German Trias i Pujol hospital in Badalona, in the Barcelona province, Spain. The new coronavirus causes mild or moderate symptoms for most people, but for some, especially older adults and people with existing health problems, it can cause more severe illness or death. (AP Photo/Anna Surinyach) |

Dünyada ölü sayısı bir haftada ikiye katlandı 01.04.2020

DSÖ "hızlı tırmanış"tan endişeli. Wimbledon ilk kez iptal edildi. Almanya İran'dan uçuşları yasakladı. Bulgaristan OHAL'i bir ay daha uzatıyor. UEFA Haziran maçlarını erteledi. Fransa binlerce tutukluyu tahliye edecek...
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