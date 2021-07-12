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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), uluslararası spor kurumu. 1954 yılında kuruldu. Kendisine bağlı ülke federasyonlarından oluşur, yarı federal özelliğe sahiptir.
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Gösterişli ve parlak görünümü ve büyük transfer ücretlerinin harcandığı modern futbol dünyası öyle kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bu durum, ilk olarak Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi sezonlarının ve Avrupa'daki futbolcular için hareket özgürlüğünün başladığı yıl olan 1992‘ye dayanıyor. O günden bu güne hem futbol hem de futbolcu için çok şey değişti.