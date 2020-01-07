Avrupa Birliği’nin Libya hamlesi

Avrupa Birliği (AB), bir süredir iç savaş yaşanan Libya ile ilgili daha etkin bir rol almaya hazırlanıyor. Brüksel’deki diplomatik çevrelerden verilen bilgiye göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya’da ateşkesin sağlanması ve silah ambargosunun daha iyi denetlenebilmesi için bir önlemler paketi hazırlıyor. AB’ye üye ülke dışişleri bakanlarının cuma günü yapılan kriz toplantısına katılan bir diplomatın Alman dpa haber ajansına verdiği bilgiye göre Borrell, Berlin Süreci'nde olası bir anlaşmanın hayata geçirilmesi için, planların uygulanmasının çok önemli rol oynayacağını dile getirdi.

Almanya Libya konusunda aktif

Josep Borrell ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ın Libya görüşmelerinde önemli bir rol üstleneceğini ve tüm AB dışişleri bakanlarını temsil edeceğini dile getirdi. Almanya hükümeti, uzun süredir Berlin Süreci adı altında Libya’da siyasi bir çözüme ulaşılması için çaba sarfediyor. Dışişleri Bakanı Maas son olarak, Libya’daki tarafların ve bölgede etkili olan ülkelerin katılacağı uluslararası bir toplantının önümüzdeki haftalarda yapılabileceğini belirtmişti. AB dışişleri bakanları gerek Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame’nin, gerekse Almanya’nın Libya ile ilgili çabalarına tam destek veriyor.

dpa, AFP / ET,AÜ

© Deutsche Welle