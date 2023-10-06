Avrupa Birliği zirvesinde göç çatlağı

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının İspanya'nın Granada kentindeki gayriresmi zirvesinde göç politikası konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın AB diplomatlarından edindiği bilgilere göre, Macaristan ve Polonya'nın göç politikası ile stratejik açıdan önem taşıyan konularda ortak açıklama yapılmasını engellemesi bekleniyor.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Göç kısmını veto etmeye karar verdim" dedi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Fotoğraf: Fermin Rodriguez/AP/picture alliance

Macaristan Başbakanı Viktor Orban da göçmenlerin yoğun olarak geldiği ülkelerle dayanışma için sığınmacıların AB üyesi ülkelere adil bir şekilde dağıtılmasını öngören iltica reformunu kabul etmeyeceğini bildirdi.

Orban, zirve sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Göç konusunda herhangi bir uzlaşma ve anlaşmaya varma şansımız yok. Siyaseten bu imkânsız. Sadece bugün değil, genel olarak, gelecek yıllarda da imkânsız. Çünkü hukuken, nasıl desek, gaspa uğruyoruz. Eğer hukuken gasp ediliyorsanız, hoşlanmadığınız bir şeyi kabul etmeye zorlanıyorsanız, nasıl bir uzlaşmaya varabilirsiniz?" şeklinde konuştu.

Macaristan ve Polonya, Çarşamba günü AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin üzerinde oy çokluğuyla uzlaşma sağladığı ve göçmen sayısının arttığı kriz durumlarında devreye girecek mekanizmayıonaylamamıştı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Fotoğraf: Juan Medina/REUTERS

İltica reformunu etkilemeyecek

Orban da açıklamasında, planlanan iltica reformu ile ilgili önemli kararların Macaristan ve Polonya'nın itirazlarına rağmen alındığına işaret etti. AB'nin 2016, 2018 ve 2019 yıllarındaki zirvelerinde alınan kararlara atıfta bulunan iki ülke de iltica politikası konusundaki kararların oy birliği ile alınması gerektiği görüşünde. Bu nedenle her iki ülke de İtalya ve Yunanistan gibi göçmenlerin yoğun olarak geldiği ülkelerden sığınmacı kabul etme planlarına karşı çıkıyor. İltica reformunda, sığınmacı kabul etmeyen ülkelerin göçmenlere ev sahipliği yapan ülkelere bir çeşit tazminat ödemesi öngörülüyor.

Macaristan ve Polonya'nın göç konusunda ortak açıklamaya yönelik olası vetosunun Avrupa iltica reformu sürecini etkilemeyeceği belirtiliyor. Ancak Macaristan ve Polonya'nın AB bütçesinin revize edilmesine ilişkin müzakereleri iltica reformunda baskı yapmak için kullanabileceği kaydediliyor. Bütçenin kabul edilmesi için oy birliği gerekiyor. Bütçede yapılacak değişiklikler, Ukrayna'ya yönelik mali yardımların da devamına olanak sağlayacak.

Macaristan Ukrayna'ya yardıma karşı

Macaristan Başbakanı Orban, zirve sırasında sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Brüksel'in bütçe konusundaki planlarını da eleştirdi. "Brüksel'in Ukrayna'ya koşulsuz olarak dört yıl daha savaş parası vermeyi" planladığını belirten Orban, "Barış yerine, ölümlerin devamına destek için bu parayı vermeyi istiyorlar" dedi. Avrupa Komisyonu, Ukrayna'ya gelecek yıllar için 70 milyar euroluk fon sağlanmasını tavsiye etmişti. Bu paranın bir bölümünün AB bütçesinden karşılanması planlanıyor. Macaristan'ın bu bütçeyi veto etme hakkı var.

AFP, dpa/JD, EC