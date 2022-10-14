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Fotoğraf: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/abaca/picture alliance
PolitikaAvrupa

Avrupa Birliği Ukraynalı askerleri eğitecek

47 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukraynalı askerlerin eğitimini öngören misyona onay verdi. Misyon kapsamında yaklaşık 15 bin askere eğitim verilmesi planlanıyor.

https://www.dw.com/tr/avrupa-birli%C4%9Fi-ukraynal%C4%B1-askerleri-e%C4%9Fitecek/a-63439852

Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri, Ukraynalı askerlerin eğitimini öngören misyona onay verdi. Karar, oy birliğiyle alındı.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan diplomatlar, AB'nin kuracağı misyon kapsamında yaklaşık 15 bin askere eğitim verilmesinin hedeflendiğini söyledi.

AB yetkililerinin daha önce yaptığı açıklamalar, söz konusu misyonun, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlara karşı korunma ve lojistik gibi alanlardaki eğitimi içerebileceğine işaret ediyor.

Dpa, AB misyonunun ilk olarak iki yıl sürmesinin planlandığını ve eğitimlerin Polonya ve Almanya gibi AB ülkelerinde gerçekleşeceğini bildirdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz geçen haftaki açıklamasında ülkesinin bu eğitim misyonuna "önemli bir katkı yapacağını" söylemişti. Çekya'nın başkenti Prag'daki AB zirvesinde konuşan Scholz, misyonun "geniş kapsamlı" olacağını ifade etmişti.

AB çevreleri, Almanya'nın önümüzdeki aylarda 5 bin kadar Ukrayna askerini eğitebileceğini belirtiyor.

Hâlihazırda bazı AB ülkeleri, yaptıkları ikili anlaşmalar çerçevesinde Ukraynalı askerleri eğitiyor.

Ukraynalı askerlerin AB tarafından eğitilmesi fikri ilk olarak geçen Ağustos ayında ortaya atılmıştı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgali sonrası başlayan savaş nedeniyle Ukraynalı askerlerin eğitilmesi için bir bir misyon başlatılmasını önermişti. Borrell, söz konusu eğitimin Ukrayna'ya komşu ülkelerde verilebileceğini belirtmişti.

AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri tarafından alınan kararın, AB dışişleri bakanlarının Pazartesi günü Lüksemburg'da gerçekleştireceği toplantıda resmen onaylanması bekleniyor.

dpa/CÖ,EC

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