Avrupa basınından Arda Güler'e övgü

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Gürcistan karşısında 3-1'lik galibiyete bir golle imza atan Arda Güler Avrupa basınının da ilgi odağı oldu. Avrupa basınında Arda için yazılanları derledik.

Türkiye A Milli Takımının EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Arda Güler Avrupa basınında da geniş yer buldu.

Kerem Aktürkoğlu ve Mert Müldür ile maçın skorunu belirleyen Real Madrid'in 19 yaşındaki yetenekli futbolcusu Arda Güler, karşılaşmanın 65'inci dakikasında 26 metreden attığı kritik golle adından söz ettirdi.

İşte Avrupa basınının Arda Güler için yazdıkları:

İspanya:

Marca: Arda Güler Türkiye'nin nimeti. Güler'in bu Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda beklentiler yüksekti. Real Madrid'de yeterince sahaya çıkamayan ve özgüven eksikliği yaşayan genç Türk mücevheri, geleceğin yıldızlarından biri olduğunu tüm dünyaya göstermek için iyi bir fırsat yakalamıştı. Ve o bizi hayal kırıklığına uğratmadı.

Mundo deportivo: Tanrım, Arda Güler'den rüya gibi bir gol. Real Madrid'in futbol yeteneği daha iyi bir Avrupa Şampiyonası başlangıcı yapamazdı.

İngiltere:

The Guardian: Türkiye fırtınayı dindirirken Arda Güler gök gürültüsü çıkardı. Maç berabereyken, o çocuk sahneye çıktı. Arda Güler'in yaklaşık 23 metreden sol ayağıyla uzak köşeye doğru attığı olağanüstü şutun en şaşırtıcı yanı, topun tam olarak gideceğe yere ulaşacağına dair hiçbir şüphenin olmamasıydı.

Arda Güler'in performansına basın övgüler yağdırdı. Fotoğraf: Wolfgang Rattay/REUTERS

BBC: Güler çarpıcı performansıyla Ronaldo'yu geride bıraktı. 19 yaşındaki 'Türk Messi' Güler, 1964'te Macaristan formasıyla İspanya'ya karşı Ferenc Bene ve 2004'te Portekiz formasıyla Yunanistan'a karşı Cristiano Ronaldo'dan sonra 20 metreden attığı muhteşem golle Avrupa Futbol Şampiyonasında böyle bir şekilde gol atan üçüncü genç futbolcu oldu.

Times: Ama iki sihirli vuruş, Gürcistan'ı çaresiz bıraktı. Bu vuruşlardan biri Türkiye'nin sağ beki Mert Müldür'den, diğeri de 19 yaşındaki sansasyonel yıldız Arda Güler'den geldi. Türkiye, Gürcistan galibiyetiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2008'den bu yana ilk kez gruptan çıkmak için iyi bir konuma geldi.

Almanya:

Spiegel: Ama sonra Real Madrid'in 19 yaşındaki en iyi yeteneği Arda Güler geldi. Boşta kalan Güler, ceza sahası önünde yarı sağ pozisyonda topu aldı ve 65'inci dakikada 26 metreden kalenin sol köşesine gönderdi. Skor onbinlerce Türk taraftarı sevince boğdu.

Kicker: Çekler Portekiz karşısında "hatalarının kurbanı" olurken, Türkiye Avrupa Şampiyonası kahramanını çoktan buldu: Arda Güler.

SPOX.com: Kendisi asla hayal kırıklığına uğratmadı ve boyun eğmeyen tavrıyla maçın kazananı statüsünü elde etti. Türk taraftarlar da ona "Arda Güler" tezahüratlarıyla karşılık verdi. Ancak yine de hakkındaki övgülere layık olabilmesi için kat etmesi gereken bir yol var.

2021- 2023 arasında Türk Milli Takımını çalıştıran ünlü Alman teknik direktör Stefan Kuntz ise Alman RTL televizyonunda Arda Güler'e övgüler yağdırdı. Kuntz, "Gece onu uyandırabilirsiniz ve o da size gol atar. O boşuna büyük bir yetenek değil" değerlendirmesi yaptı.

Gürcistan:

Worldsport.ge: Gürcistan Milli Takımı Türkiye Milli Takımına yenildi ama Willy Sagnol'un takımı Avrupa futboluna bu Avrupa Şampiyonasının bir parçası olmayı hak ettiklerini gösterirken maçın kaybedeni olmadı."

dpa, DW/TY,JD

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