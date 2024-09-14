Avrupa büyük sele hazırlanıyor

Çekya, Polonya, Avusturya ve Almanya'da nehir suları yükselmeye başladı. Büyük bir selin beklendiği bölgede tahliyeler yapılıyor.

Avrupa'da meteoroloji kurumlarının güçlü yağış uyarısı üzerine hazırlıklar sürerken Çekya ve Polonya'da aşırı yağışlar ilk sel vakalarına yol açtı.

Almanya'da da komşu ülkelerdeki yoğun yağışla birlikte Elbe ve Spree nehirlerinde su seviyesi yükseldi. Elbe Nehri üzerinde kurulu olan ve geçen hafta aniden bir kısmı çöken Dresden'deki Carola Köprüsü'nde su seviyesi daha da artmadan enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğü açıklandı.

Yetkililer, Almanya'da rekor su seviyesine Çarşamba ve Perşembe günlerinde ulaşılacağını tahmin ediyor. Doğudaki Saksonya eyaleti dışında güneydeki Bavyera'da da aşırı yağış bekleniyor.

Elbe Nehri'nin su seviyesinin önümüzdeki günlerde normalin iki katına çıkması beklendiğinden, çöken Carola Köprüsü'nün enkazının sel yaşanmadan kaldırılması çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Fotoğraf: Robert Michael/dpa/picture alliance

Avrupa'nın çatısı sayılan Çekya'da endişe artıyor

Avrupa'da aynı anda çok sayıda ülkededen geçen nehirler olması sebebiyle sel felaketlerinin de pek çok ülkeyi olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

Almanya'da sele yol açmasından endişe edilen Elbe Nehri'ndeki su seviyesindeki yükselişin Çekya'daki Elbe ve Vltava nehirlerinin geçtiği bölgelerdeki yoğun yağıştan kaynaklandığı açıklandı.

Çek haber ajansı CTK, Çekya'daki 20 nehir ve çay icin 3'üncü alarm seviyesi olan "tehlike" uyarısının verildiğini duyurdu.

Çek medyası da sabahın erken saatlerinde Polonya sınırındaki Mikulovice köyündeki evlerin, garaj ve caddelerin sel suları altında kalmasına dair görüntüleri paylaştı. CTK, enerji tedarik şirketlerine dayandırdığı haberinde de Çekya'da 60 bin hanenin elektriğinin kesildiğini duyurdu.

Polonya'da pek çok bölgede çuvallarla örülen sel duvarlarıyla kontrolün sağlanmasına çabalandığı kaydedildi. Fotoğraf: Tomasz Wojtasik/PAP/dpa/picture alliance

Polonya'da iki köy tahliye edildi

Polonya'nın güneybatısında da durumun giderek daha da ciddi hal aldığı aktarıldı. Oppeln bölgesinde Biala Glucholaska nehrinin taştığı, Çekya sınırındaki Glucholazy köyünde yaşayan 400 kişinin tahliye edildiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanı Tomasz Simoniak, X platformunda yaptığı paylaşımda bölgedeki kurtarma çalışmalarına ilişkin görseller yayınladı.

Mora Nehri'nin taşması üzerine de Morow köyünde kısmi tahliyeler yapılıyor. Polonya Meteroloji Enstitüsü, 35 su seviyesi ölçüm merkezinde alarm seviyesi sayılan sınırın çoktan aşıldığını açıkladı.

Alplerde erken kar

Almanya için de meteoroloji yoğun yağış uyarısını yaptı. Alpler'de bin 200 metre seviyesi üzerindeki bölgelerde kar yağışı, 2 bin metreden yüksek bölgelerde de yeni kar yağışı bekleniyor. Geceleri ise kar beklenen yükseklik seviyesinin bin metreye kadar ineceği tahmin ediliyor.

Almanya Hava Hizmetleri (DWD) bunun yılın bu dönemi için olağan dışı bir durum olduğunu açıkladı.

Avusturya'da 300 litre yağış

Kurak bir yaz geçirenAvusturya'da da önümüzdeki günlerde yoğun sel ve toprak kayması yaşanması bekleniyor. Kimi bölgelerde Salı gününe kadar metrekareye 300 litreden fazla yağış düşeceği tahmini yapılıyor. Tuna Nehri'nin geçtiği bölgelerde de ülkede 10-15 yılda bir yaşanan sel ihtimali sebebiyle hazırlıklar yapılıyor. Pek çok bölgede çuvallarla örülen sel duvarlarıyla kontrolün sağlanmasına çabalandığı kaydedildi.

dpa/ETO,HS

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