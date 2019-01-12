 Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Öker gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 23.01.2019

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TÜRKİYE

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Öker gözaltına alındı

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker'in Türkiye'de havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Turgut Öker Turgut Öker (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AAKB) Onursal Başkanı Turgut Öker'in bugün Türkiye'den Avusturya'ya gitmek isterken İstanbul'da gözaltına alındığı bildirildi.

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den Avusturya'nın Viyana kentine uçmak üzere bulunduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Türkiye saatiyle 12:45'te gözaltına alındığı belirtildi.

Halkların Demokratik Partisi 25'inci Dönem İstanbul Milletvekili de olan Öker'in neden gözaltına alındığına dair henüz bilgi bulunmuyor. Yeşiller Partisi eski milletvekili avukat Memet Kılıç Twitter hesabı üzerinden Öker'in gözaltına alındığını yazdı.

Kılıç, havalimanında gözaltına alınan AABK Onursal Başkanı Öker'in derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

DW, GA, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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