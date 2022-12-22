  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Harald Tittel/dpa/picture alliance
Hukuk ve AdaletAvrupa

Avrupa Adalet Divanı'ndan emsal lisan kararı

3 saat önce

Avrupa Adalet Divanı emsal oluşturacak bir karara imza atarak Danimarka'nın, ülkede yasal olarak ikamet eden bir Türk işçiyi, eşinin ülkeye gelmesi için bir koşul olarak dil sınavına girmeye zorlayamayacağına hükmetti.

https://p.dw.com/p/4LK6t

Danimarka'da devletin, ülkede yasal olarak bulunma hakkına sahip bir Türk işçiden, eşini ülkeye getirebilmesi için dil yeterlilik testine sokma uygulaması Avrupa Adalet Divanı'ndan  döndü.

Divan Perşembe günü Lüksemburg'da verdiği bir kararla, dil sınavı yükümlülüğünün, eşlerin ülkeye daha iyi entegre olmalarına yardımcı olacağı fikri ile gerekçelendirilemeyeceğine hükmetti. Kararda, yetkililerin birleşen eşlerin entegrasyon kapasitesi veya diğer koşulları dikkate alma konusunda hiçbir hareket alanı olmadığı da belirtildi.

Danimarka'da bir mahkeme söz konusu düzenlemeyi Avrupa Adalet Divanı'na havale etmişti. Bir Türk çiftle ilgili davada eşlerden biri 1979'dan beri Danimarka'da yaşıyor, süresiz oturma iznine sahip ve diğer işlerinin yanı sıra on yıllardır makine teknikeri olarak çalışıyor.

Eşi ise 2015 yılında Danimarka'da oturma izni almak için başvuruda bulundu. Ancak bu talep, kocasının Danca dil testine girmemesi nedeniyle reddedildi. Kadın da, başvurusunun reddedilmesi üzerine şikâyette bulundu. Danimarka mahkemesinin kadının şikayeti hakkında karar vermesi gerekiyor. Ancak bunu yaparken, Adalet Divanı'nın yasaya ilişkin yorumu mahkeme için bağlayıcı olacak.

AFP / SSB,ET

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Asgari ücret açlık sınırında

Ekonomi2 saat önce
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

external

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Rusya'daki askeri seferberlikten kaçanlar anlatıyor

Politika29 dakika önce06:33 dak.
external

Belgeselciler neden tutuklanıyor?

Belgeselciler neden tutuklanıyor?

Hukuk ve Adalet11 saat önce05:03 dak.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş

Demirtaş'a "katil" diyen Soylu hakkında işlem yok

Demirtaş'a "katil" diyen Soylu hakkında işlem yok

Hukuk ve Adalet21 Aralık 2022
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının şifreleri ne?

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının şifreleri ne?

Politika20 Aralık 2022
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP kapatma davasında kritik bir hamle yaptı

Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP hamlesi ne anlama geliyor?

Yargıtay Başsavcılığı'nın HDP hamlesi ne anlama geliyor?

Hukuk ve Adalet20 Aralık 2022

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Politika19 Aralık 2022
Ana sayfaya dön