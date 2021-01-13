 Avrupa Adalet Divanı’ndan çocuk sığınmacılar kararı | AVRUPA | DW | 14.01.2021

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AVRUPA

Avrupa Adalet Divanı’ndan çocuk sığınmacılar kararı

Avrupa Adalet Divanı, Hollanda'nın reşit olmayan bir sığınmacıyı ülkesine gönderilmeden önce yollanacağı ülkedeki koşulları dikkate almamasının Avrupa hukukuyla bağdaşmadığına hükmetti.

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Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı, Hollanda’nın 18 yaşından küçük refakatsiz bir sığınmacının sınır dışı edilmesine karar vermeden önce, gönderileceği ülkede kalacak yeri olup olmadığına bakmamasını AB kanunlarına aykırı olarak değerlendirdi.

Hakimler, iadesine karar verilen ülkede kalmasına uygun bir yerin olup olmadığına bakmamanın, sığınmacı gencin 15 yaşında olması gerekçesiyle de açıklanamayacağını vurguladılar.

Gine doğumlu bir sığınmacının davası

Lüksemburg'daki yüksek mahkemeye yansıyan davada, Hollanda’ya refakatsiz gelen 15 yaşındaki bir sığınmacı hakkında çıkarılan geri gönderme kararına itirazı ele alındı. Dava,  Gine doğumlu,  bir süre de Sierra Leone'de yaşamış gencin 15 yaşında Hollanda’da süreli oturum almak üzere yaptığı başvurunun reddedilmesini içeriyor.

Sığınmacı gencin süreli oturum başvurusuna ret yanıtı verilmesi, Hollanda kanunlarına göre başvuru sahibinin sınır dışı edileceği anlamına geliyor.

Avrupa Adalet Divanı

Avrupa Adalet Divanı

Davası ele alınan genç, Hollanda makamlarının verdiği geri gönderilme kararına, ebeveynlerinin nerde yaşadığını ve başka akrabaları olup olmadığını bilmediğini beyan ederek itiraz etmişti.

Hollanda’daki sorumlu mahkeme, ülkedeki uygulamaların,  yaşı 15’ten büyük olan sığınmacıların  sınır dışı edilmesi kararından önce yollanacağı ülkede ona uygun koşulların bulunup bulunmadığına bakılmasını zorunlu koşmadığını gerekçe göstermişti. Pratikteki uygulama ise Hollanda makamlarının, çocuk yaştaki sığınmacıların ülkeden gönderilmesi konusunda, onlar reşit oluncaya kadar beklediğini ve ondan sonra sınır dışı ettiğini ortaya koyuyor.

"Sınır dışı kararı verip reşit olması beklenemez"

Avrupa Adalet Divanı hakimleri, Hollanda makamlarının başvurduğu uygulamanın Avrupa Birliği’nin  hukuki düzenlemelerine  aykırı olduğunu vurgularken, bir sınır dışı kararı verilmeden önce sığınmacının gönderileceği ülkede ona uygun koşulların olup olmadığına bakılmasını şart koşuyor. Aynı şekilde sınır dışı kararının uygulanmasından önce de sığınmacının yollanması hedeflenen ülkede kalacağı uygun koşulların bulunup bulunmadığının tekrar gözden geçirilmesi de talep ediliyor. Yüksek mahkemenin hakimleri ayrıca ülkeleri, tanımladıkları sürece uygun prosedürden sonra bir sınır dışı kararı alınması halinde de bunun en kısa sürede uygulanmasını, reşit olmayan sığınmacıların 18 yaşına basmalarının beklenmemesi gerektiğini de belirtti.

dpa/ETO,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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Avrupa Adalet Divanı'ndan yardım eşitliği kararı

Avrupa Adalet Divanı, mültecilerin yaşadıkları ülkenin vatandaşları ile aynı oranda sosyal yardım alma hakkı olduğuna hükmetti. Karar, AB ülkeleri için bağlayıcı nitelikte.  

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