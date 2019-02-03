Avrupa ülkelerinden Venezuela kararı

AB ülkelerinin erken seçim açıklaması yapması için Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdığı sekiz günlük mühletin dolmasıyla birlikte Avrupa ülkeleri birbiri ardına muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.

İngiltere, İspanya ve Avusturya'nın ardından Almanya, Fransa, Danimarka, İsveç, Letonya ve Litvanya ve Hollanda da kendisini geçici devlet başkanı ilan eden meclis başkanı Guaido'yu tanıdığını açıkladı.

Maduro'ya erken seçim açıklaması yapması için ültimatom veren Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin Maduro'ya verdiği mühleti hatırlatarak, "Düne itibarıyla devlet başkanlığı seçimleri için bir çağrı yapılmamıştır. En kısa zamanda bir seçim süreci başlatılmasını bekliyoruz. Guaido Almanya'nın ve pek çok diğer Avrupa ülkesinin gözünde bu görevi yerine getirecek meşru geçici devlet başkanıdır" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Madoru'nun AB'nin özgür ve adil devlet başkanlığı seçimleri çağrısına yanıt vermemesi üzüntü verici. Bizim için Guaido Venezuela anayasası uyarınca özgür, adil ve demokratik devlet başkanlığı seçimlerini organize etmek için geçici devlet başkanıdır" demiş ve Almanya'nın siyasi koşullar müsade ettiği zaman ülkeye 5 milyon euro insani yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Twitter'da yaptığı açıklamada "Venezuelalıların özgür ve demokratik bir biçimde kendilerini ifade etme hakkı vardır. Fransa @jguaido'yu seçim sürecini uygulamak üzere "geçici devlet başkanı" olarak tanımaktadır" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da Twitter'da yaptığı paylaşımda "Nicolas Maduro verdiğimiz sekiz günlük süre içerisinde devlet başkanlığı seçimleri için çağrıda bulunmadı. İngiltere diğer Avrupalı müttefikleri gibi Juan Guaido'yu güvenilir seçimler yapılana kadar geçici anayasal devlet başkanı olarak tanıdığını bildirir" dedi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yine Twitter paylaşımında Guaido'yu "net bir çerçevede, özgür ve demokratik seçimler yapılana kadar" Venezuela geçici devlet başkanı olarak tanıdığını belirtti.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom da aynı şekilde muhalif lider Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını duyurdu.

Muhalif lider Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini devlet başkanı ilan etmişti.

ABD, Kanada, birçok Latin Amerika ülkesi ve Avrupa Parlamentosu (AP) Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıklamıştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in de aralarında bulunduğu bir grup ülke ise bu süreçte Maduro'ya destek veriyor.

Rusya'dan "içişlerine müdahale" tepkisi

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Avrupalı ülkelerin Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıması yabancı devletlerin Venezuela'nın "içişlerine müdahalesi" olarak değerlendirilirken Venezuelalıların kendi iç sorunlarını çözebileceği belirtildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Gasp edilmiş iktidarı meşrulaştırma girişimleri Venezuela'nın iç işlerine müdahale anlamına gelmektedir. Bu tür bir müdahale, Venezuelalıların içinde bulundukları krizin barışçı, etkin ve kalıcı bir şekilde çözülmesine fayda sağlamayacaktır" açıklamasında bulundu.

Reuters,AFP/SSB

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