Austin: ABD birlikleri Suriye'de kalmaya devam etmeli

ABD Savunma Bakanı Austin, Amerikan askerlerinin IŞİD tehdidi nedeniyle Suriye'de kalması gerektiğini söyledi. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimden ise "ABD ve Fransa sınır güvenliğini sağlayabilir" çıkışı geldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan askerlerinin IŞİD nedeniyle Suriye'de konuşlu olmaya devam etmesinin gerekli olduğunu söyledi. ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde Associated Press haber ajansına bir mülakat veren Austin Suriye'de on binlerce eski IŞİD savaşçısının bulunduğu tutukevlerinin güvenliğini sağlamak için Amerikan askerlerine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Söz konusu kamplarda 8 bin ila 10 bin IŞİD savaşçısı olduğu tahmin ediliyor. Bu savaşçılardan en az 2 bininin çok tehlikeli olduğu düşünülüyor.

Austin, Suriye'nin korumasız bırakılması hâlinde "IŞİD savaşçılarının yeniden ana akıma dâhil olacağını" söyledi. ABD Savunma Bakanı, "Bir ayağımızı IŞİD'in gırtlağında tutmak için hâlâ yapmamız gereken bazı işler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Austin omurgasını Kürt güçlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilgili olarak da "İyi bir ortak oldular. Bir noktada SDG, Suriye ordusunun içine alınacak ve ardından Suriye tüm IŞİD kamplarını alacak ve umarım kontrol altında tutacak. Ancak şimdilik oradaki çıkarlarımızı korumak zorundayız diye düşünüyorum" dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Fotoğraf: Kevin Wolf/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump 2018 yılında ilk görev dönemi sırasında Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmeyi denemiş ve bunun üzerine eski Savunma Bakanı Jim Mattis görevinden istifa etmişti. Trump, Heyet Tahrir Şam'ın Beşar Esad karşısında ilerlemeler kaydettiği sırada sosyal medya üzerinden ABD ordusunun çatışmalardan uzak kalması gerektiği yönünde paylaşımda bulunmuştu.

ABD, IŞİD ile mücadele kapsamında Suriye'ye 2015 yılında birlik göndermişti. Suriye'de konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının yaklaşık 2 bin olduğu tahmin ediliyor.

Sınır güvenliğini ABD ve Fransa sağlasın önerisi

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetiminin dış ilişkilerden sorumlu eş başkanı İlham Ahmed, ABD ve Fransa birliklerinin Suriye'nin kuzeyindeki sınır bölgesinin güvenliğini alıp alamayacakları konusunda görüşmeler yapıldığını söyledi. Fransız TV5 Monde kanalının haberine göre Ahmed "ABD ve Fransa tüm sınırın güvenliğini sağlayabilir. Bu askeri koalisyonun bu sorumluluğu almasına hazırız" dedi.

Ahmed "Fransızlardan sınırın güvenliğini sağlamak için, askerden arındırılmış bölgenin güvenliğini sağlamak için, bölgeyi korumamıza ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olmaları için birlikler göndermelerini istedik" diye konuştu.

"Fransa, Türkiye'yi sınırdaki varlığını kabul etmeye ikna eder etmez, barış sürecini başlatabiliriz" diyen Ahmed "Umuyoruz ki her şey gelecek haftalarda bir an önce çözüme kavuşur" ifadelerini kullandı.

Reuters'a konuşan kaynaklar konuyla ilgili görüşmelerin olduğunu teyit ederken bunların ne ölçüde hayata geçirilebilir olduğunu belirtmedi.

AP, Reuters / EC, CÖ

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