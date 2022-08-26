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Audi'nin Formula 1'e katılımını duyurduğu etkinlikte bir araya gelen (soldan sağa) Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali, FIA Başkanı Mohammed bin Sulayem, Audi CEO'su Markus Duesmann ve Audi'nin AR-GE'den sorumlu yönetim kurulu üyesi Oliver Hoffmann - (26.08.2022 - Spa-Francorchamps, Belçika)
Fotoğraf: Stephane Mahe/REUTERS
SporAlmanya

Audi Formula 1'e katılıyor

1 saat önce

Alman otomobil devi Audi, 2026 sezonundan itibaren Formula 1 organizasyonunda yer alacağını duyurdu. Audi'nin hangi takımla ortaklığa gideceği ise açıklanmadı.

https://www.dw.com/tr/audi-formula-1e-kat%C4%B1l%C4%B1yor/a-62937173

Volkswagen tröstüne bağlı Alman otomobil üreticisi Audi, 2026 yılından itibaren kendi üreteceği bir motorla Formula 1'e katılacağını duyurdu. Projenin merkezinin, Bavyera eyaletine bağlı ve diğer Audi Sport organizasyonlarına da ev sahipliği yapan Neuburg an der Donau kasabasında olacağı belirtilirken, hangi Formula 1 ekibine motor tedarik edileceği açıklanmadı.

Formula 1'e yakın kaynaklar, Audi'nin, bu sezon Alfa Romeo motorları ile yarışan İsviçreli Sauber'in hisselerinin çoğunluğunu alarak, 2026'da Sauber Audi markasını oluşturabileceğini iddia ediyor.

"Hedef üç yılda rekabetçi bir takım yaratmak"

Formula 1'e giriş ile ilgili açıklamalarda bulunan Audi CEO'su Markus Duesmann, "Motor sporları bizim DNA'mızın sabit bir parçasıdır" diyerek, Formula 1 organizasyonunun Audi markası için küresel bir sahne ve aynı zamanda talepkar bir AR-GE laboratuvarı olduğunu dile getirdi. Belçika'da bulunan dünyaca ünlü yarış pisti Spa-Francorchamps'da düzenlenen tanıtımda konuşan Duesmann, Formula 1'e katılacakları 2026 sezonunda birincilikler elde etme hedefinin gerçekçi olmadığını, şampiyonluklar için rekabete girme seviyesine üç yılda ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.

Audi CEO'su Markus Duesmann
Markus DuesmannFotoğraf: Bernhardt/BEAUTIFUL SPORTS/picture alliance

Audi'nin Formula 1 projesine "yüzlerce milyon euro" yatırım yapacağını ve bunun uzun vadeli bir proje olduğunu dile getiren Markus Duesmann, bir gazetecinin, "Formula 1'den para kazanmak istiyor musunuz?" sorusuna, "Para kazanmak her zaman iyidir ama şart değil" yanıtını verdi.

Porsche de Formula 1'de olacak

Volkswagen tröstünün bir diğer markası olan Porsche'nin de yakın bir zamanda Formula 1'e dahil olması bekleniyor. Formula 1 çevreleri, Porsche'nin, geçen sezon Hollandalı pilot Max Verstappen ile dünya şampiyonu olan Red Bull markası ile ortaklığa gireceğini öne sürüyor.

Audi bir süre önce Formula 1'de de yarışan otomobil üreticisi MacLaren'i satın almak istemiş ancak bu girişiminde başarılı olamamıştı. Audi'nin son olarak, Formula 1'in prestijli takımlarından İngiliz Williams ile de ortaklık görüşmelerinde bulunduğu biliniyor.

Formula 1, daha önce 2030 yılına kadar karbon nötr olacağını duyurmuş ve bunun için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından, araçlarda sürdürülebilir yakıt ve elektrifikasyonu artırmaya yönelik yeni bir düzenleme yürürlüğe sokulmuştu.

 

Yarış pistlerinde daha fazla kadın sürücü

 

Reuters,dpa / ET,SÖ

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