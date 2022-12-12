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Fotoğraf: Adem Altan/AFP/Getty Images
PolitikaYunanistan

Atina'dan Erdoğan'a: "Kuzey Kore tavırlarına yer yok"

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina'ya yönelik füze tehdini "kabul edilemez" olarak tanımlayan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias "Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yok" dedi.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atina'ya yönelik füze tehdidini "Kuzey Kore tavırları" diye niteledi. AB Dışişleri Bakanları toplantısı için geldiği Brüksel'de konuşan Dendias, Erdoğan'ın sözleri için, "NATO üyesi bir müttefik ülke tarafından Yunanistan'a füze saldırısı tehdidinde bulunulması kabul edilemez ve evrensel olarak kınanması gerekir" dedi. Dendias, "Kuzey Kore tavırlarının NATO'da yeri yoktur, olmamalıdır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazar günü yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisindeki çalışmalarından bahsederek "Tayfun" füzesine değinmişti. Erdoğan, "Bu üretim tabii Yunan'ı ürkütüyor. 'Tayfun' diyorsun, Yunan ürküyor, 'Atina'yı vurur' diyor. Vuracak tabii. Sen rahat durmazsan, sen Amerika'dan adalara, şuradan, buradan bir şey almaya çalışırsan Türkiye gibi bir ülke herhalde armut toplamayacak, bir şeyler yapması lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın sözleri Yunan basınında geniş yer bulmuş, "Türkiye Atina'yı vurmakla tedhit etti" yönünde haberler çıkmıştı. 

NATO müttefiki olan Türkiye ve Yunanistan son yıllarda Atina'nın Ege Denizi'ndeki adalarını silahlandırması, hava sahası ihlalleri ve sondaj faaliyetleri nedeniyle sık sık gerilim yaşıyor. Ankara özellikle Türkiye kıyılarına yakın adaların silahlandırılmasına tepki gösteriyor ve bunun mevcut anlaşmaların ihlali olduğunu savunuyor. Yunanistan ise Türkiye'nin olası müdahalesi halinde söz konusu adaların savunmasız kalacağı endişesini dile getiriyor.

Türkiye son dönemde Yunanistan'ın silahlandırdığını söylediği yerleşim olmayan adalara operasyon tehdidinde bulunuyor. Erdoğan son olarak Kasım ayındaki G20 zirvesi sırasında Atina yönetimine "bir gece ansızın gelebiliriz" mesajı vermişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da geçen hafta Yunanistan'ın Ege'deki tatbikatına tepki göstermiş, "Silahsızlandırılmış adaların statüsünü ihlalden vazgeçmesi lazım. Ya Yunanistan geri adım atar ve anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız" demişti.

AP / GY, HT

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