Atina'dan Ankara'ya hava sahası ihlali suçlaması

Yunanistan, Türk SİHA'larının Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Ege'de bir Yunan Adası üzerinden uçarak, bir kez daha hava sahası ihlalinde bulunduğunu açıkladı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı iki Türk silahlı insansız hava aracının (SİHA) Perşembeyi Cumaya bağlayan gece Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait 12 adaların bir parçası olan Ardıççık (Kinaros) Adası üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı.

Hava araçlarının yerel saatle 01.22 ve 03.32'de Ada üzerinden uçtuğu kaydedildi.

Yunanistan'ın yarı resmi haber ajansı ANA, Türk SİHA'larının Yunan jetleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dönemlerde bir kaç kez tekrarladığı, "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleriyle Yunanistan'a askeri müdahale mesajı vermişti.

Bodrum'a yaklaşık 85 kilometre uzaktaki Ardıççık Adası'nda, çobanlık yapan Yunan bir ailenin dışında kimsenin bulunmadığı belirtiliyor.

Yunan makamları Türk jetlerinin yıl başından 15 Eylül'e kadar 163 kez Yunanistan toprakları, 5 bin 774 kez de Ege'deki Yunan hava sahası üzerinden uçuş gerçekleştirdiğini belirtti. Yapılan açıklamada hava sahası ihlallerinin büyük çoğunluğunun gündüz gerçekleştiği ifade edildi.

AB, Türkiye'yi hava sahası ihlalleri nedeniyle çok defa uyarmıştı.

dpa/TY,BK