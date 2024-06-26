Atina'dan Üsküp'e isim uyarısı

Kuzey Makedonya'da Pazar günü iş başı yapan yeni hükümet daha ilk haftasında Avrupa Birliği (AB) üyesi iki komşusuyla ters düştü.

İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği'nin (VMRO-DPMNE) Genel Başkanı, Başbakan Hristijan Mickoski göreve başladıktan sonra ülkenin eski adı "Makedonya Cumhuriyeti" ifadesini sık sık kullanarak, "canı nasıl isterse öyle söyleyebileceği" açıklamasını yaptı.

Hristijan Mickoski Fotoğraf: Boris Grdanoski/AP/picture alliance

2018 yılında iktidarda olan Sosyal Demokratlar, Yunanistan ile varılan anlaşma kapsamında ülkenin adını "Kuzey Makedonya" olarak değiştirmişti. Karşılığında Atina, yeni adı Kuzey Makedonya olan ülkenin NATO'ya katılması önündeki itirazından vazgeçmişti.

Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle komşusundan adını değiştirmesini istiyordu.

Miçotakis: İyi bir başlangıç olmadı

Milliyetçi çizgideki Mickoski'nin eski ismi kullanmaktaki ısrarı Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in tepkisini çekti. Üsküp'ün AB'ye üyelik hedefi için kendilerini ikna etmesi gerektiğini hatırlatan Miçotakis, yeni hükümetin "iyi bir başlangıç yapmadığını" söyledi.

Hristijan Mickoski öte yandan Bulgaristan'ı da kızdıracak açıklamalar yaptı. Sofya yönetimi Kuzey Makedonya'da yaşayan Bulgar nüfusa azınlık statüsü verilmesini istiyor. Ancak Mickoski, "Ben Başbakan olduğum müddetçe anayasa değişikliği olmayacak" diyerek bu taleplere kapıyı kapattı.

Tartışmalı başlangıca rağmen Kuzey Makedonya'nın yeni Başbakanı, göreve gelir gelmez yaptığı ilk konuşmada ülkesinin AB hedefine bağlı olduğunu söylemişti.

dpa,Reuters,AFP / MUK,ET

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