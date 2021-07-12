 Atina′da PCR testi kabul edilmeyen Galatasaray Türkiye′ye geri döndü | Türkiye | DW | 12.07.2021

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Türkiye

Atina'da PCR testi kabul edilmeyen Galatasaray Türkiye'ye geri döndü

Hazırlık maçı oynamak için Yunanistan'a giden Galatasaraylı futbolcular PCR testleri kabul edilmeyince İstanbul'a geri döndü. Yunan yetkililerin tavrı, Türkiye'de tepkiyle karşılandı.

Galatasaraylı futbolcular Atina'daki havalimanında beklerken

Galatasaraylı futbolcular Atina'daki havalimanında beklerken

Yeni lig sezonu hazırlıkları kapsamında Yunan takımı Olympiakos'la oynanacak hazırlık maçı için bugün Yunanistan'a giden Galatasaray futbol takımı, havalimanında PCR testlerine Yunan yetkililerin itirazı ile karşılaştı. Dün yapılan PCR testleri geçerli sayılmayan Galatasaray ekibinin havalimanında bir süre bekletildiği, anlaşmazlığın çözülememesi üzerine de ekibin İstanbul'a dönüş kararı aldığı açıklandı.

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Yunan yetkililerin tutumu "ayrımcılık" olarak nitelendirildi.

"Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır" denilen açıklamada, havalimanında Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkıldığı, uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmediği ve yeni test istendiği vurgulandı. Teknik Direktör Fatih Terim ve bazı oyuncuların yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen "küstah" bir tutumla karşılaşıldığı belirtilen açıklamada, "Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz" denildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Twitter hesabından da Atina Havalimanı'nda bekletilen ekibin fotoğrafları paylaşıldı.

Çavuşoğlu'ndan kınama

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından Yunan yetkililerin tutumuna tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Galatasaray futbol takımımızın Yunanistan'da karşılaşmış olduğu iyi niyetten ve centilmenlikten uzak muamele kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sarı-kırmızılı kulübün yanında olduklarını belirterek, "Galatasaray'ın karşı karşıya kaldığı bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum" dedi.

DHA/HS,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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