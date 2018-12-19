 Atina′da kilise önünde patlama | AVRUPA | DW | 27.12.2018

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AVRUPA

Atina'da kilise önünde patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önüne bırakılan el yapımı patlayıcı, bir polis ve bir sivilin yaralanmasına yol açtı.

Athen Explosion Griechenland (Getty Images/Eurokinissi)

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilisenin önüne yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu bir polis ve bir sivil yaralandı. Devlet televizyonu ERT'de yer alan habere göre, patlama başkentin merkezinde bulunan Aziz Diyonisos Kilisesi önünde yerel saatle 07.00'de gerçekleşti.

Reuters'a bilgi veren bir emniyet yetkilisi, "Polis memuru kilisenin girişinde bir kutu tespit etti ve şüphelendi. Patlama çok şiddetli olmadı, memur yüzünden ve ellerinden yaralandı" dedi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken olay geri güvenlik çemberine alındı. Yetkililer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Uzmanlar bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay yeri inceleme ekipleri patlamanın yaşandığı alanda zaman ayarlayıcı bir cihaza ait parçalar buldu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Gazetecilere açıklama yapan kilisenin rahibi "İnsanların tam da kilisede toplanacağı saatte neden böyle bir saldırı düzenlenir?" diye konuştu.

Yunanistan'da iş yerlerine, devlet binalarına, polise ve siyasilere yönelik küçük çaplı saldırılar çok nadir yaşanan olaylar değil. Aralık ayı başında Atina'daki SKAI TV isimli kanalın binasına patlayıcı kullanılarak saldırı düzenlenmiş, olayda yaralanan olmamıştı.

rtr/GY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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