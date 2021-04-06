 Atina: Türkiye’nin yerine getirmesi gereken şartlar var | AVRUPA | DW | 07.04.2021

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AVRUPA

Atina: Türkiye’nin yerine getirmesi gereken şartlar var

AB liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaretini değerlendiren Atina, Birliğin Türkiye ile ilgili olumlu bir gündemi olduğunu, ancak Türkiye’nin haziran ayındaki AB zirvesine dek değerlendirileceğini bildirdi.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi Yunanistan'da ihtiyatla ile karşılandı.

Yunan radyo kanalı Skai'ye açıklamalarda bulunan Yunanistan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, "AB'nin Türkiye ile ilgili olumlu bir gündemi var" ifadesini kullandı. Diğer yandan Ankara'nın yerine getirmesi gereken şartlar olduğunu ve bunların haziran ayına (AB zirvesi) dek değerlendirileceğini kaydeden Peloni, "Türkiye‘nin, Yunanistan ve Kıbrıs konularında çatışma durumunu azaltmak ve devamlılık sergilemek zorunda olduğunu" dile getirerek, bunların olmaması durumunda AB'nin olumlu gündeminden dönülebileceğini belirtti.

Yunanistan ve AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti uzun bir süredir komşuları Türkiye ile sorunlar yaşıyor. Bu sorunların son dönemlerdeki en önemli gündem maddelerinin başında, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki doğal gaz yatakları üzerinde yürütülen hak tartışmaları geliyor. Yaşanan gerilim nedeniyle geçen yılın yaz aylarında, her ikisi NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'a ait savaş gemileri haftalar boyunca karşı karşıya gelmişti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel, salı günü başkent Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmiş ve bu görüşmede öncelikli olarak, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği görüşülmüştü.

Yaklaşık iki hafta önce yapılan AB zirvesinde de, Birliğe üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, Türkiye ile ilişkilerin adım adım geliştirilmesi konusunda anlaşmıştı.

 

dpa / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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