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Atina: Türkiye'den 138 Suriyeli kaçak geçiş yaptı

27 dakika önce

Yunan yetkililer Türkiye'den Yunanistan'a, Meriç Nehri üzerinden 138 Suriyelinin kaçak geçiş yaptığını duyurdu. Atina Türkiye'nin bu geçişlere karşı önlem almadığını öne sürüyor.

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Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında, Atina tarafından inşa edilen çit - (21.01.2023)
Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafında, Atina tarafından inşa edilen çitFotoğraf: Alexandros Avramidis/REUTERS

Yunan Sınır Muhafızları ve kurtarma ekipleri, Türkiye'den aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 138 kişinin Meriç Nehri üzerinden ülkeye giriş yaptığını bildirdi. Yunanistan devlet radyosu da, göçmen grubunun Meriç üzerinde, Yunanistan tarafındaki bir adada polis tarafından bulunarak güvenli bir bölgeye götürüldüğünü aktardı. Real FM radyosuna konuşan Sınır Muhafızları sözcüsü,  kaçak göçmenlerin ifadelerinde Suriyeli olduklarını ifade ettiklerini bildirdi. 

Sözcü, grubun içinde 18 yaşın altında 53 çocuk ve genç olduğunu dile getirirken, Türk yetkililerin bu kişilerin kaçak bir şekilde sınırı geçmelerini engellemek için hiçbir şey yapmadığını öne sürdü.

Meriç hattına 80 kilometrelik çit

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırından gelen kaçak göçmenlerin ülkeye girişini önlemek için bölgede halihazırda var olan 35 kilometrelik çiti 80 kilometreye çıkarıyor. Yunan yetkililerin aktardığı resmi verilere göre, Yunan Sınır Muhafızları geçen yıl Meriç üzerinden 256 bin kişinin kaçak geçişini engelledi. İnsan hakları örgütleri ise Atina'yı, daha iyi bir yaşam umudu ile gelen göçmenleri yasa dışı uygulamalarla, Türkiye'ye geri gitmeye zorlamakla; Avrupa Birliği'ni (AB) de, buna göz yummakla itham ediyor.

Yunan hükümeti ise, kendi sınırlarını ve dolayısıyla AB sınırlarını kaçak göçe karşı koruduğunu belirterek olası insan hakları ihlallerinin yetkili makamlar tarafından incelendiğini savunuyor.

dpa / ET,BK

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