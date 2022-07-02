Atina: Türkiye hava sahamızı 760 kez ihlal etti

NATO üyesi iki komşu ülke olan Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim sürüyor. Atina, Türkiye’nin geçen ay Yunanistan hava sahasını 760 kez ihlal ettiğini iddia etti.

Yunanistan ile Türkiye arasında hava sahası gerginliği Tsürüyor. Yunanistan Ordusu'ndan bugün yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Yunan hava sahasını geçen ay 760 kez ihlal etti. Yapılan açıklamada hava ihlalinin savaş uçakları ve insansız hava araçları tarafından yapıldığı ileri sürüldü. 760 ihlalden 9'unun Ege'deki Yunan adaları semalarında gerçekleştiği iddia edildi.

17 ihlal vakasında ise Yunan savaş jetleri ile Türk jetleri arasında "it dalaşı" yaşandığı haber verildi. Yunan makamları, bu yılın başından beri yaşanan benzeri hava sahası ihlalleri sayısının da yaklaşık 4 bin olduğunu ve söz konusu vakaların, egemenliğinin ihlali olduğunu savunuyor.

Erdoğan: Atina 147 kez ihlal etti

Dün Cuma Namazı çıkışında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yunanistan ile savaşa girelim diye bir derdimiz yok. Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada" demiş ve "Çok kısa bir süre içerisinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz eğer komşuysak, eğer dostsak, eğer barış içerisinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı niye ihlal ediyorsunuz?” diye tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, böylesi ihlallere Türk hava kuvvetlerinin de gerekli karşılığı vereceğini söyledi.

Lozan ve Paris Anlaşmaları tartışması

Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Yunanistan‘ın hava sahasına yönelik Türkiye tarafından yapıldığı ileri sürülen ihlaller Birlik tarafından sürekli kınanıyor. Türkiye tarafı ise Yunanistan'ı Ege’deki Yunan adalarını askeri olarak donatarak mevcut anlaşmaları ihlal etmekle suçluyor. Yunanistan Türkiye anakarasına yakın adalara Türkiye'nin müdahale etmesi halinde askeri açıdan adalarının savunmasız kalacağı endişesiyle buna itiraz ediyor. Son olarak Yunanistan, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler’e bu sözleşmelerin ihlal edildiği iddiasıyla şikayet etmişti. Atina’ya göre Türkiye 1923 Lozan, 1947 Paris Anlaşmaları ile yapılan düzenlemeleri ihlal ediyor.

DW,dpa/ETO,EC