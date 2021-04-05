 Atina: Türk F-16′ları Yunan adaları üzerinde uçtu | Türkiye | DW | 07.01.2022

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Türkiye

Atina: Türk F-16'ları Yunan adaları üzerinde uçtu

Yunanistan, Koyun Adası ile yerleşim olmayan iki ada üzerinde uçuş yapan Türk savaş uçaklarının, Yunan uçakları tarafından engellendiğini duyurdu.

Türk F-16 savaş uçağı

Türk F-16 savaş uçağı

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Türk savaş uçaklarının Ege Denizi'nde Yunanistan'a ait Koyun Adası üzerinde Cuma günü iki kez uçuş yaptığını öne sürdü. Yunan medyasında yer alan açıklamaya göre Türk F-16'ları İzmir'in karşısındaki Sakız Adası'nın yanında bulunan Koyun Adası ile herhangi bir yerleşimin olmadığı civadaki iki adanın üzerinde uçtu. Bakanlık, Türk jetlerinin Yunan uçakları tarafından engellenmesinin ardından bölgeden uzaklaştığını açıkladı.

Türkiye tarafından ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'nın verilerine göre Türk savaş uçakları 2021'de 48 defa Yunanistan toprakları üzerinde uçtu; yüzlerce kez de Yunan hava sahasını ihlal etti.

dpa/GY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Atina: Türk F-16'ları Yunan adaları üzerinde uçuş yaptı

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