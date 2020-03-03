Atina sınırdan geçişlere izin vermiyor

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah itibarıyla "Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen" göçmen sayısının 130 bin 469 olduğunu duyurdu.

Ancak Soylu'nun bu açıklaması Yunan makamları tarafından teyit edilmedi. Yunanistan'dan göçmenlerin sınırdan geçmesine izin verilmediği yönünde açıklamalar geliyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'den hiç kimsenin sınırı geçmeyeceğini söyledi. Miçotakis, Salı günü Dedeağaç'ta yaptığı açıklamada, Yunan güvenlik güçlerinin sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 24 binden fazla kişiyi engellediğini vurguladı.

Böylece Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının da korunduğunu belirten Miçotakis, "Artık mülteci sorunu yok. Bu Türkiye'nin çaresiz insanları kendi jeopolitik gündemi için açıkça kullanma ve Suriye'deki korkunç durum yerine dikkatleri başka bir tarafa yönlendirme çabası" diye konuştu. Miçotakis, bu stratejinin işe yaramadığını ve yaramayacağını ifade ederek Türkiye'nin mülteci konusunda AB'ye şantaj yapmasına izin vermeyeceklerini de dile getirdi.

45 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından Yunanistan sınırına giden göçmenlerin bekleyişi ve sınırı geçme çabaları da sürüyor. Yunan devlet televizyonu ERT, güvenlik güçlerinin Pazartesi gece yarısı yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 45 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Söz konusu sığınmacıların Afganistan, Pakistan, Fas ve Bangladeş uyruklu olduğu belirtildi. Ayrıca 5 binden fazla kişinin geçişinin ise engellendiği kaydedildi.

Yunanistan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini artırdı

Yunan yetkililerin verdiği bilgilere göre Cumartesi ile Pazartesi günleri arasında da 24 bin 200'den fazla kişinin sınırı geçmesi engellenmişti. 182 kişi de gözaltına alınmıştı.

Yunan güvenlik güçleri sınırda bekleyen sığınmacıların Türkiye topraklarına geri dönmeleri için Pazartesi günü göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.

Mülteciler Yüksek Komiserinden uyarı

Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacıların durumu Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da endişeyle izleniyor. BM verilerine göre, hafta sonunda bu yana sınırda bekleyen sığınmacıların sayısının 13 bin olduğu tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Salı günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, tarafların şiddete başvurmaması konusunda uyarıda bulundu.

Mülteciler üzerinden kavga edilmemesi konusunda uyarıda bulunan Grandi, ülkelerin göçün nedenlerine odaklanması gerektiğini belirtti. Avrupa Birliği'ne de çağrıda bulunan Grandi, Birlik üyesi olan Yunanistan'a desteğin artırılmasını istedi.

DW,AFP,dpa,epd,Reuters / JD,HS

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