  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır hattını oluşturan Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafı - (21.05.2021)
Meriç Nehri'nin Yunanistan tarafıFotoğraf: Giannis Papanikos/AP/picture alliance
GöçYunanistan

Atina: Meriç Nehri'nde göçmen yok

8 dakika önce

Yunanistan Türkiye'nin verdiği bilgi üzerine Meriç Nehri'nde yapılan aramalarda göçmen tespit edilmediğini açıkladı. Yunan kamu radyosu ise yüzlerce göçmenin bulunduğunu duyurmuştu.

https://www.dw.com/tr/atina-meri%C3%A7-nehrinde-g%C3%B6%C3%A7men-yok/a-63065081

Yunan polisi Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri'nde bulunan küçük adacıkta yapılan aramada göçmen tespit edilmediğini duyurdu.

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanı Takis Theodorikakos yaptığı açıklamada, "Türk makamları bizi göçmenlerin olduğu şeklinde bilgilendirdi. Ancak biz göçmen bulamadık" dedi.

Bu açıklamanın öncesinde Yunan kamu radyosu Yunan sınır koruma güçleri ile kurtarma ekipleninin Meriç'in Yunanistan tarafında yüzlerce göçmeni bulduğunu belirtmiş ve bu bilgiyi de Yunan polisine dayandırmıştı. Bu göçmenlerin kendi olanaklarıyla Yunanistan'a geçip geçmediği bilinmiyor.

Sınır hattındaki gerginlik

Türk-Yunan sınırında haftalardır gergin bir bekleyiş hakim. Düzensiz göçmenlerin Türkiye'den Yunanistan'a geçme girişimleri son haftalarda arttı. Yunanistan'ın verdiği bilgilere göre sadece Ağustos ayında 36 bin göçmen Meriç nehrini geçerek Yunanistan sınırına ayak bastı. Yunan Bakan Takis Theodorikakos'un verdiği bilgiye göre bu yılın ilk sekiz ayında yaklaşık 154 bin kişi bu yolla Yunanistan'a giriş yaptı.

İnsan hakları kuruluşları Yunanistan'ı düzensiz göçmenleri geri itmekle suçluyor. Atina ise bu suçlamaları reddederek sadece kendi sınırını, dolayısıyla da AB (Avrupa Birliği) sınırını koruduğunu savunuyor.

Yunan hükümeti Türkiye'den gelen düzensiz göçmenleri engellemek için Merih Nehri boyunca inşa edilen 35 kilometrelik duvarı uzatmayı planlıyor.

 

dpa / HT,ET

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Birleşik Krallık tahtının yeni sahibi Kral III. Charles ve hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth - (05.06.2022 / Londra)

Yeni Kral III. Charles

Politika
47 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Kraliçe II. Elizabeth, 70 yıl boyunca tahtta kaldı

Kraliçe II. Elizabeth'in ardından

Kraliçe II. Elizabeth'in ardından

Politika
11 saat önce
Osman Kavala

Kavala dosyası yeniden Avrupa Konseyi gündeminde

Kavala dosyası yeniden Avrupa Konseyi gündeminde

Hukuk ve Adalet
20 saat önce
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş (soldan sağa)

Altılı masa adayının ismi neden önemli?

Altılı masa adayının ismi neden önemli?

Politika
21 saat önce
Yunanistan ve Türkiye bayrakları

Erdoğan'ın Yunanistan çıkışlarına Almanya'dan tepki

Erdoğan'ın Yunanistan çıkışlarına Almanya'dan tepki

Politika
8 Eylül 2022
Altılı masanın liderleri

Altılı masa, adayda uzlaşamıyor mu?

Altılı masa, adayda uzlaşamıyor mu?

Politika
7 Eylül 2022
Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar

Faili meçhul cinayetler davasında heyet değişti

Faili meçhul cinayetler davasında heyet değişti

Hukuk ve Adalet
7 Eylül 2022
Ana sayfaya dön