 Atina: İltica süreci hızlandırıldı | AVRUPA | DW | 05.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

Atina: İltica süreci hızlandırıldı

Yunanistan, sığınmacıların önemli bir bölümünün anakaradaki merkezlere tahliye edilmesinin ardından, Ege Denizi'ndeki adalarda durumun görece iyileştiğini ve sığınma başvurularının da hızlandırıldığını açıkladı.

Arşiv - Midilli Adası'ndan başkent Atina'ya tahliye edilen Afganistanlı sığınmacılar (14.06.2020)

Arşiv - Midilli Adası'ndan başkent Atina'ya tahliye edilen Afganistanlı sığınmacılar (14.06.2020)

Yunanistan’ın Ege Denizi'ndeki adalarında yer alan aşırı doluluğa sahip ilk kayıt mülteci kamplarındaki bazı mültecilerin anakaraya tahliyesiyle, bu kamplarda görece bir rahatlama sağlandığı belirtildi. Atina, bu yılın başından bu yana 17 bin göçmen ve sığınmacının anakaraya getirildiğini açıkladı. Midilli, Samos, İleryoz ve Kos (İstanköy) adalarındaki yaklaşık 33 bin kişinin bekleyişi ise sürüyor. Mart ayında kamplarda ve çevre bölgelerdeki göçmen ve sığınmacıların sayısının 42 bin olduğu belirtilmişti.

Yunanistan Göç Bakanlığı, sene başında hızlandırılmış iltica sürecinin devreye sokulmasından sonra Ocak ayında 140 bin olan sığınma başvurusu sayısının bu ayın başında 100 bine düştüğünü bildirdi.

Yunan hükümetinin sınır koruma faaliyetleri

Ülkeyi yöneten muhafazakar hükümet, geçtiğimiz aylarda sınır kontrollerini güçlendirmiş ve Türkiye sınırında yüzlerce yeni sınır polisi görevlendirmişti. Bu önlemlerin yanı sıra hükümet, Türkiye sınırı boyunca bir bariyer kurmayı planlıyor.

Atina, Yunan Adaları ile Türkiye'nın Ege sahilleri arasındaki sularda sığınmacıların geçişini engellemek amacıyla çok yoğun kontrol faaliyetlerinde bulunuyor. Ancak Yunan Sahil Güvenliği'nin, denizdeki sığınmacıları zorla geri çevirdiğine dair raporlar, insan hakları savunucuları tarafından sert bir biçimde eleştiriliyor.

Yunan hükümeti ise bu eleştirilere karşı, karada ve denizde, aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de hududu olan sınır hattını korumanın anayasal bir sorumluluk olduğunu ifade ediyor.

dpa / SÖ, ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ege'de maskeli kişiler sığınmacılara saldırıyor

DW, Yunan sahil güvenlik birimlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye’ye geri ittiği yönündeki iddiaları araştırdı. Araştırma, sığınmacı botlarına yönelik saldırı ve sabotajların arttığını gösteriyor. (29.06.2020)  

Atina: Türkiye sınırları yeniden açtı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin sığınmacılar için sınırları yeniden açtığı ve Türk sahil güvenliğinin de sığınmacı botlarına Yunan adalarına kadar eşlik ettiği iddiasında bulundu. (24.06.2020)  

Benzer içerik

Investigativgeschichte | illegale Pushbacks in der Ägäis

Ege'de maskeli kişiler sığınmacılara saldırıyor 29.06.2020

DW, Yunan sahil güvenlik birimlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacıları Türkiye’ye geri ittiği yönündeki iddiaları araştırdı. Araştırma, sığınmacı botlarına yönelik saldırı ve sabotajların arttığını gösteriyor.

Deutschland | PK Merkel nach EU-Videogipfel

Merkel: Türkiye-Fransa gerilimi çok ciddi 01.07.2020

Almanya Başbakanı Merkel, Federal Meclis'te milletvekillerinin sorularını yanıtlarken NATO'daki Türk-Fransız gerginliği, Türkiye-AB ilişkileri ve mülteci mutabakatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Grenze Türkei Griechenland | Pazarkule-Zentrum | Flüchtlinge

Atina: Türkiye sınırları yeniden açtı 24.06.2020

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin sığınmacılar için sınırları yeniden açtığı ve Türk sahil güvenliğinin de sığınmacı botlarına Yunan adalarına kadar eşlik ettiği iddiasında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İtalyan doktorlar Ocean Viking gemisindeki sığınmacıları sağlık kontrolünden geçirmeye hazırlanıyor

"Ocean Viking"deki sığınmacılar İtalyan gemisine alınacak

Akdeniz’de beklemede olan ve güvertesinde çok sayıda intihar girişiminin yaşandığı "Ocean Viking" kurtarma gemisindeki 180 sığınmacının pazartesi günü bir İtalyan karantina gemisine alınacağı açıklandı.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  